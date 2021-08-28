Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"

© New Line Cinema (2001), AFP/Ilya S. Savenok

Сегодняшний именинник Билли Бойд, продолжает сниматься в кино и сериалах, поет, спонсирует Шотландский театр юного зрителя.

После завершения саги он появился в приключенческой картине "Хозяин морей: На краю земли" с Расселом Кроу, ужастике "Потомство Чаки", драме "Летучий шотландец". В 2014-м вернулся во вселенную Средиземья в ленте "Хоббит: Битва пяти воинств", но в новой роли (он стал исполнителем баллад).

Это не случайно: Билли — отличный музыкант. Фронтмен группы Beecake, поет, играет на гитаре и барабанах.

Среди его недавних проектов в основном сериалы: "Анатомия страсти" и "Чужестранка".

Кстати, Бойд продолжает общаться с экранным другом-хоббитом Мерри, которого сыграл Доминик Монахэн.