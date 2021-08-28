Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"
Сегодняшний именинник Билли Бойд, продолжает сниматься в кино и сериалах, поет, спонсирует Шотландский театр юного зрителя.
После завершения саги он появился в приключенческой картине "Хозяин морей: На краю земли" с Расселом Кроу, ужастике "Потомство Чаки", драме "Летучий шотландец". В 2014-м вернулся во вселенную Средиземья в ленте "Хоббит: Битва пяти воинств", но в новой роли (он стал исполнителем баллад).
Это не случайно: Билли — отличный музыкант. Фронтмен группы Beecake, поет, играет на гитаре и барабанах.
Среди его недавних проектов в основном сериалы: "Анатомия страсти" и "Чужестранка".
Кстати, Бойд продолжает общаться с экранным другом-хоббитом Мерри, которого сыграл Доминик Монахэн.
Сегодняшний именинник Билли Бойд, продолжает сниматься в кино и сериалах, поет, спонсирует Шотландский театр юного зрителя.
После завершения саги он появился в приключенческой картине "Хозяин морей: На краю земли" с Расселом Кроу, ужастике "Потомство Чаки", драме "Летучий шотландец". В 2014-м вернулся во вселенную Средиземья в ленте "Хоббит: Битва пяти воинств", но в новой роли (он стал исполнителем баллад).
Это не случайно: Билли — отличный музыкант. Фронтмен группы Beecake, поет, играет на гитаре и барабанах.
Среди его недавних проектов в основном сериалы: "Анатомия страсти" и "Чужестранка".
Кстати, Бойд продолжает общаться с экранным другом-хоббитом Мерри, которого сыграл Доминик Монахэн.
После "Властелина колец" Монахэн попал в другой крупный успешный сериал — "Остаться в живых". Там он играл подсевшего на запрещенные вещества парня. На съемках стал встречаться с Эванджелин Лилли, исполнявшей одну из главных ролей. Правда, через несколько лет они расстались.
Затем снимался во множестве боевиков: "Люди Икс", "Судный день". Интересно, что актером Монахэн захотел стать, когда посмотрел "Звездные войны". А в 2019-м он сыграл в продолжении саги — "Скайуокер. Восход". Среди ближайших проектов с его участием — историко-приключенческий фильм "Край света" про султана Борнео.
После "Властелина колец" Монахэн попал в другой крупный успешный сериал — "Остаться в живых". Там он играл подсевшего на запрещенные вещества парня. На съемках стал встречаться с Эванджелин Лилли, исполнявшей одну из главных ролей. Правда, через несколько лет они расстались.
Затем снимался во множестве боевиков: "Люди Икс", "Судный день". Интересно, что актером Монахэн захотел стать, когда посмотрел "Звездные войны". А в 2019-м он сыграл в продолжении саги — "Скайуокер. Восход". Среди ближайших проектов с его участием — историко-приключенческий фильм "Край света" про султана Борнео.
Главный хоббит Элайджа Вуд давно стал мемом: за два десятилетия он, кажется, совсем не изменился. Поклонники шутят, что Кольцо Всевластия он оставил себе.
После трилогии Вуд в основном снимается в артхаусных проектах. Среди знаковых: "Вечное сияние частого разума", "Все осветилось", "Хулиганы" о британских футбольных фанатах. Бывают и блокбастеры вроде "Города грехов" Родригеса.
Кроме кино, Элайджа занимается благотворительностью, озвучивает мультфильмы и записывает треки с разными группами то в качестве вокалиста, то как клавишник.
А недавно в прокат вышел фильм "Охотник за разумом. Схватка", где Вуд играет аналитика ФБР, который проводит несколько интервью с маньяком Тедом Банди и постепенно понимает его мотивы.
Главный хоббит Элайджа Вуд давно стал мемом: за два десятилетия он, кажется, совсем не изменился. Поклонники шутят, что Кольцо Всевластия он оставил себе.
После трилогии Вуд в основном снимается в артхаусных проектах. Среди знаковых: "Вечное сияние частого разума", "Все осветилось", "Хулиганы" о британских футбольных фанатах. Бывают и блокбастеры вроде "Города грехов" Родригеса.
Кроме кино, Элайджа занимается благотворительностью, озвучивает мультфильмы и записывает треки с разными группами то в качестве вокалиста, то как клавишник.
А недавно в прокат вышел фильм "Охотник за разумом. Схватка", где Вуд играет аналитика ФБР, который проводит несколько интервью с маньяком Тедом Банди и постепенно понимает его мотивы.
Сэр Иэн Маккеллен после роли Гендальфа играл во множестве фильмов и театральных постановок, но все же так и остается знаменитым волшебником в странной шляпе. Кстати, немногие знают, что Гендальф ему достался после того, как от него отказался Шон Коннери.
На самом деле Маккеллен — разносторонний артист: злодей Магнето в "Людях Икс", хитрец Ли Тибинг в "Коде Да Винчи", Шерлок в "Мистере Холмсе".
Но он любит Гендальфа — играл его в еще трех картинах про "Хоббита".
Сэр Иэн Маккеллен после роли Гендальфа играл во множестве фильмов и театральных постановок, но все же так и остается знаменитым волшебником в странной шляпе. Кстати, немногие знают, что Гендальф ему достался после того, как от него отказался Шон Коннери.
На самом деле Маккеллен — разносторонний артист: злодей Магнето в "Людях Икс", хитрец Ли Тибинг в "Коде Да Винчи", Шерлок в "Мистере Холмсе".
Но он любит Гендальфа — играл его в еще трех картинах про "Хоббита".
На экране Арагорн — доблестный и бесстрашный воин, а сыгравший его Вигго Мортенсен в жизни скромный интеллектуал. Кроме работы в кино, пишет картины, фотографирует и сам снимает фильмы.
Выбирает разноплановые проекты: "Оправданная жестокость", "Порок на экспорт" с Кроненбергом. Для подготовки ко второму инкогнито провел в России два месяца: чтобы освоить язык и понять русский менталитет.
Также Вигго снялся в "Опасном методе" (перевоплотившись во Фрейда), "Зеленой книге" (получил номинации на "Оскар" и множество других престижных наград).
А в 2020-м дебютировал в режиссуре, сняв "Падение" — о консервативном отце, который приезжает из американской глубинки в семью сына нетрадиционной ориентации в Лос-Анджелес.
На экране Арагорн — доблестный и бесстрашный воин, а сыгравший его Вигго Мортенсен в жизни скромный интеллектуал. Кроме работы в кино, пишет картины, фотографирует и сам снимает фильмы.
Выбирает разноплановые проекты: "Оправданная жестокость", "Порок на экспорт" с Кроненбергом. Для подготовки ко второму инкогнито провел в России два месяца: чтобы освоить язык и понять русский менталитет.
Также Вигго снялся в "Опасном методе" (перевоплотившись во Фрейда), "Зеленой книге" (получил номинации на "Оскар" и множество других престижных наград).
А в 2020-м дебютировал в режиссуре, сняв "Падение" — о консервативном отце, который приезжает из американской глубинки в семью сына нетрадиционной ориентации в Лос-Анджелес.
Про Шона Бина давно ходит шутка, что мало в каких картинах его героя не убивают. Его Боромир погиб в первой части "Властелина колец".
Затем актер снимался в разножанровых лентах: "Трое" (где снова встретился с Орландо Блумом), "Сокровище нации", "Сайлент Хилл".
Но знаковой стала роль Эддарда Старка в "Игре престолов". Властитель Севера получился из Бина впечатляющий — многие это отметили. Хотя участвовал он преимущественно только в первом сезоне (угадайте, что стало с его героем). Фанатов актера это расстроило, но Бин продолжает сниматься в других фильмах и сериалах, а еще озвучивает героев компьютерных игр.
Про Шона Бина давно ходит шутка, что мало в каких картинах его героя не убивают. Его Боромир погиб в первой части "Властелина колец".
Затем актер снимался в разножанровых лентах: "Трое" (где снова встретился с Орландо Блумом), "Сокровище нации", "Сайлент Хилл".
Но знаковой стала роль Эддарда Старка в "Игре престолов". Властитель Севера получился из Бина впечатляющий — многие это отметили. Хотя участвовал он преимущественно только в первом сезоне (угадайте, что стало с его героем). Фанатов актера это расстроило, но Бин продолжает сниматься в других фильмах и сериалах, а еще озвучивает героев компьютерных игр.
Орландо Блуму было 22, когда его утвердили на роль эльфа Леголаса (он пробовался на Фарамира, но предпочли австралийца Дэвида Уэнэма). Окончив Школу драмы, Блум сразу отправился в Новую Зеландию на съемки. Актер очень нервничал и говорил потом, что ему повезло: Леголас немногословен. "Уверен, если бы у меня было больше диалогов, я бы все запорол", — признавался Блум.
Таинственный и романтичный эльф понравился — Орландо стали звать во множество проектов. Выделяется франшиза "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом и Кирой Найтли (там Блуму вновь достался романтический герой).
После пары артхаусных картин Орландо сыграл Париса в блокбастере "Троя" с Брэдом Питтом и Эриком Баной, рыцаря в историческом проекте Ридли Скотта "Царство небесное".
Сейчас он параллельно занимается благотворительностью, является послом ЮНИСЕФ, борется за экологию.
К роли Леголаса Блуму удалось вернуться в двух частях франшизы "Хоббит". А среди недавних его проектов — "Мушкетеры" (герцог Букингемский), "Секретный агент" и сериал "Карнивал Роу" (сыграл там с Карой Делевинь).
Орландо Блуму было 22, когда его утвердили на роль эльфа Леголаса (он пробовался на Фарамира, но предпочли австралийца Дэвида Уэнэма). Окончив Школу драмы, Блум сразу отправился в Новую Зеландию на съемки. Актер очень нервничал и говорил потом, что ему повезло: Леголас немногословен. "Уверен, если бы у меня было больше диалогов, я бы все запорол", — признавался Блум.
Таинственный и романтичный эльф понравился — Орландо стали звать во множество проектов. Выделяется франшиза "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом и Кирой Найтли (там Блуму вновь достался романтический герой).
После пары артхаусных картин Орландо сыграл Париса в блокбастере "Троя" с Брэдом Питтом и Эриком Баной, рыцаря в историческом проекте Ридли Скотта "Царство небесное".
Сейчас он параллельно занимается благотворительностью, является послом ЮНИСЕФ, борется за экологию.
К роли Леголаса Блуму удалось вернуться в двух частях франшизы "Хоббит". А среди недавних его проектов — "Мушкетеры" (герцог Букингемский), "Секретный агент" и сериал "Карнивал Роу" (сыграл там с Карой Делевинь).
Лив Тайлер была одной из главных звезд "Властелина колец". К тому времени она уже успела поработать моделью, снялась в клипе Aerosmith "Crazy", фильмах Бертолуччи и блокбастере с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком.
Обучившись эльфийскому языку и дракам на мечах, Лив переключилась на реальность: сыграла в ромкоме "Девушка из Джерси" с Аффлеком, стала лицом Givenchy, появилась в картине про Халка с Эдвардом Нортоном.
Ей нравятся разные жанры: она снимается в черных комедиях ("Супер"), мелодрамах ("Цена страсти"), триллерах ("Оставленные") или исторических проектах ("Порох").
В последнее время Лив много работает в сериалах: "9-1-1: Одинокая звезда" об американских эмчеэсовцах и "Куртизанки" о Лондоне XVIII века.
Лив Тайлер была одной из главных звезд "Властелина колец". К тому времени она уже успела поработать моделью, снялась в клипе Aerosmith "Crazy", фильмах Бертолуччи и блокбастере с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком.
Обучившись эльфийскому языку и дракам на мечах, Лив переключилась на реальность: сыграла в ромкоме "Девушка из Джерси" с Аффлеком, стала лицом Givenchy, появилась в картине про Халка с Эдвардом Нортоном.
Ей нравятся разные жанры: она снимается в черных комедиях ("Супер"), мелодрамах ("Цена страсти"), триллерах ("Оставленные") или исторических проектах ("Порох").
В последнее время Лив много работает в сериалах: "9-1-1: Одинокая звезда" об американских эмчеэсовцах и "Куртизанки" о Лондоне XVIII века.
В образе могущественной эльфийки Галадриэль режиссер Питер Джексон видел только Кейт Бланшетт (она уже прославилась театральными работами и главной ролью в картине "Елизавета").
Но после трилогии австралийка снялась в нескольких не имевших успеха у зрителей и провальных в бокс-офисе картинах. Только в 2004-м она "реабилитировалась" ролью Кэтрин Хепберн в "Авиаторе" с Леонардо ДиКаприо: получила "Оскар". Затем был перерыв, Кейт играла в театре, ушла в декрет, а вернулась с "Вавилоном" Иньярриту с Питтом и Берналем в главных ролях.
Бланшетт играет и в артхаусе ("Меня там нет" о Бобе Дилане, "Кэрол"), блокбастерах ("Индиана Джонс", "Золушка", "Тор: Рагнарек"), сотрудничает с Вуди Алленом, Терренсом Маликом, Питером Джексоном (как и Блум, снялась во франшизе "Хоббит").
В образе могущественной эльфийки Галадриэль режиссер Питер Джексон видел только Кейт Бланшетт (она уже прославилась театральными работами и главной ролью в картине "Елизавета").
Но после трилогии австралийка снялась в нескольких не имевших успеха у зрителей и провальных в бокс-офисе картинах. Только в 2004-м она "реабилитировалась" ролью Кэтрин Хепберн в "Авиаторе" с Леонардо ДиКаприо: получила "Оскар". Затем был перерыв, Кейт играла в театре, ушла в декрет, а вернулась с "Вавилоном" Иньярриту с Питтом и Берналем в главных ролях.
Бланшетт играет и в артхаусе ("Меня там нет" о Бобе Дилане, "Кэрол"), блокбастерах ("Индиана Джонс", "Золушка", "Тор: Рагнарек"), сотрудничает с Вуди Алленом, Терренсом Маликом, Питером Джексоном (как и Блум, снялась во франшизе "Хоббит").
Карлу Урбану, создавшему образ роханского воина Эомера, одному из немногих удалось избавиться от этого амплуа.
Хотя он продолжил играть в разных фэнтези и боевиках. Например, в "Хрониках Риддика" с Вином Дизелем, или "Превосходстве Борна" с Мэттом Деймоном, или картине "Doom" по одноименной компьютерной игре.
Засветился и в "Тор: Рагнарек". Но самый громкий его проект — сериал "Пацаны". В нем Урбан мастерски играет главаря банды, которая борется с супергероями, злоупотребляющими сверхспособностями.
Карлу Урбану, создавшему образ роханского воина Эомера, одному из немногих удалось избавиться от этого амплуа.
Хотя он продолжил играть в разных фэнтези и боевиках. Например, в "Хрониках Риддика" с Вином Дизелем, или "Превосходстве Борна" с Мэттом Деймоном, или картине "Doom" по одноименной компьютерной игре.
Засветился и в "Тор: Рагнарек". Но самый громкий его проект — сериал "Пацаны". В нем Урбан мастерски играет главаря банды, которая борется с супергероями, злоупотребляющими сверхспособностями.