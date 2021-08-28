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Культура
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Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"
Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец" - РИА Новости, 28.08.2021
Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"
Билли Бойд, сыгравший в трилогии "Властелин колец" дерзкого и веселого хоббита Перегрина Тука, отмечает день рождения. С выхода первого фильма "Братство кольца" РИА Новости, 28.08.2021
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властелин колец
культура
джонни депп
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бен аффлек
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Билли Бойд, сыгравший в трилогии "Властелин колец" дерзкого и веселого хоббита Перегрина Тука, отмечает день рождения. С выхода первого фильма "Братство кольца" прошло 20 лет. Кто-то из актеров появился в "Игре престолов", кто-то начал исполнять инди-музыку, кому-то вручили "Оскар", у кого-то случился роман с коллегой по съемкам. О том, что стало со звездами саги про Средиземье и чем они заняты сейчас, — в материале РИА Новости.
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властелин колец, фото, джонни депп, брэд питт (уильям бредли), кира найтли, бен аффлек, питер джексон, леонардо ди каприо, рассел кроу, вин дизель (марк синклер винсент), кейт бланшетт, игра престолов (сериал), орландо блум , иэн маккеллен, знаменитости, кино и сериалы
08:00 28.08.2021 (обновлено: 08:05 28.08.2021)
 

Эльф — пират, воин — мститель. Чем заняты актеры фильма "Властелин колец"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Билли Бойд, сыгравший в трилогии "Властелин колец" дерзкого и веселого хоббита Перегрина Тука, отмечает день рождения. С выхода первого фильма "Братство кольца" прошло 20 лет. Кто-то из актеров появился в "Игре престолов", кто-то начал исполнять инди-музыку, кому-то вручили "Оскар", у кого-то случился роман с коллегой по съемкам. О том, что стало со звездами саги про Средиземье и чем они заняты сейчас, — в материале РИА Новости.
© New Line Cinema (2001), AFP/Ilya S. Savenok

Сегодняшний именинник Билли Бойд, продолжает сниматься в кино и сериалах, поет, спонсирует Шотландский театр юного зрителя.

После завершения саги он появился в приключенческой картине "Хозяин морей: На краю земли" с Расселом Кроу, ужастике "Потомство Чаки", драме "Летучий шотландец". В 2014-м вернулся во вселенную Средиземья в ленте "Хоббит: Битва пяти воинств", но в новой роли (он стал исполнителем баллад).

Это не случайно: Билли — отличный музыкант. Фронтмен группы Beecake, поет, играет на гитаре и барабанах.

Среди его недавних проектов в основном сериалы: "Анатомия страсти" и "Чужестранка".

Кстати, Бойд продолжает общаться с экранным другом-хоббитом Мерри, которого сыграл Доминик Монахэн.

Шотландский актер Билли Бойд в фильме Властелин колец и в театре Hulu в Мэдисон-Сквер-Гарден
1 из 10

Сегодняшний именинник Билли Бойд, продолжает сниматься в кино и сериалах, поет, спонсирует Шотландский театр юного зрителя.

После завершения саги он появился в приключенческой картине "Хозяин морей: На краю земли" с Расселом Кроу, ужастике "Потомство Чаки", драме "Летучий шотландец". В 2014-м вернулся во вселенную Средиземья в ленте "Хоббит: Битва пяти воинств", но в новой роли (он стал исполнителем баллад).

Это не случайно: Билли — отличный музыкант. Фронтмен группы Beecake, поет, играет на гитаре и барабанах.

Среди его недавних проектов в основном сериалы: "Анатомия страсти" и "Чужестранка".

Кстати, Бойд продолжает общаться с экранным другом-хоббитом Мерри, которого сыграл Доминик Монахэн.

© New Line Cinema (2001), AFP/Ilya S. Savenok
© New Line Cinema (2001), AFP/Kevin Winter

После "Властелина колец" Монахэн попал в другой крупный успешный сериал — "Остаться в живых". Там он играл подсевшего на запрещенные вещества парня. На съемках стал встречаться с Эванджелин Лилли, исполнявшей одну из главных ролей. Правда, через несколько лет они расстались.

Затем снимался во множестве боевиков: "Люди Икс", "Судный день". Интересно, что актером Монахэн захотел стать, когда посмотрел "Звездные войны". А в 2019-м он сыграл в продолжении саги — "Скайуокер. Восход". Среди ближайших проектов с его участием — историко-приключенческий фильм "Край света" про султана Борнео.

Актер Доминик Монахэн в фильме Властелин колец и на премьере фильма Звездные войны в Голливуде
2 из 10

После "Властелина колец" Монахэн попал в другой крупный успешный сериал — "Остаться в живых". Там он играл подсевшего на запрещенные вещества парня. На съемках стал встречаться с Эванджелин Лилли, исполнявшей одну из главных ролей. Правда, через несколько лет они расстались.

Затем снимался во множестве боевиков: "Люди Икс", "Судный день". Интересно, что актером Монахэн захотел стать, когда посмотрел "Звездные войны". А в 2019-м он сыграл в продолжении саги — "Скайуокер. Восход". Среди ближайших проектов с его участием — историко-приключенческий фильм "Край света" про султана Борнео.

© New Line Cinema (2001), AFP/Kevin Winter
© New Line Cinema (2001), AFP/Dia Dipasupil

Главный хоббит Элайджа Вуд давно стал мемом: за два десятилетия он, кажется, совсем не изменился. Поклонники шутят, что Кольцо Всевластия он оставил себе.

После трилогии Вуд в основном снимается в артхаусных проектах. Среди знаковых: "Вечное сияние частого разума", "Все осветилось", "Хулиганы" о британских футбольных фанатах. Бывают и блокбастеры вроде "Города грехов" Родригеса.

Кроме кино, Элайджа занимается благотворительностью, озвучивает мультфильмы и записывает треки с разными группами то в качестве вокалиста, то как клавишник.

А недавно в прокат вышел фильм "Охотник за разумом. Схватка", где Вуд играет аналитика ФБР, который проводит несколько интервью с маньяком Тедом Банди и постепенно понимает его мотивы.

Американский актер Элайджа Вуд в фильме Властелин колец и на фестивале Tribeca
3 из 10

Главный хоббит Элайджа Вуд давно стал мемом: за два десятилетия он, кажется, совсем не изменился. Поклонники шутят, что Кольцо Всевластия он оставил себе.

После трилогии Вуд в основном снимается в артхаусных проектах. Среди знаковых: "Вечное сияние частого разума", "Все осветилось", "Хулиганы" о британских футбольных фанатах. Бывают и блокбастеры вроде "Города грехов" Родригеса.

Кроме кино, Элайджа занимается благотворительностью, озвучивает мультфильмы и записывает треки с разными группами то в качестве вокалиста, то как клавишник.

А недавно в прокат вышел фильм "Охотник за разумом. Схватка", где Вуд играет аналитика ФБР, который проводит несколько интервью с маньяком Тедом Банди и постепенно понимает его мотивы.

© New Line Cinema (2001), AFP/Dia Dipasupil
© New Line Cinema (2001), AFP/Daniel Leal-Olivas

Сэр Иэн Маккеллен после роли Гендальфа играл во множестве фильмов и театральных постановок, но все же так и остается знаменитым волшебником в странной шляпе. Кстати, немногие знают, что Гендальф ему достался после того, как от него отказался Шон Коннери.

На самом деле Маккеллен — разносторонний артист: злодей Магнето в "Людях Икс", хитрец Ли Тибинг в "Коде Да Винчи", Шерлок в "Мистере Холмсе".

Но он любит Гендальфа — играл его в еще трех картинах про "Хоббита".

Британский актер Йен Маккеллен в фильме Властелин колец и в Лондоне
4 из 10

Сэр Иэн Маккеллен после роли Гендальфа играл во множестве фильмов и театральных постановок, но все же так и остается знаменитым волшебником в странной шляпе. Кстати, немногие знают, что Гендальф ему достался после того, как от него отказался Шон Коннери.

На самом деле Маккеллен — разносторонний артист: злодей Магнето в "Людях Икс", хитрец Ли Тибинг в "Коде Да Винчи", Шерлок в "Мистере Холмсе".

Но он любит Гендальфа — играл его в еще трех картинах про "Хоббита".

© New Line Cinema (2001), AFP/Daniel Leal-Olivas
© New Line Cinema (2001), AFP/Liselotte Sabroe

На экране Арагорн — доблестный и бесстрашный воин, а сыгравший его Вигго Мортенсен в жизни скромный интеллектуал. Кроме работы в кино, пишет картины, фотографирует и сам снимает фильмы.

Выбирает разноплановые проекты: "Оправданная жестокость", "Порок на экспорт" с Кроненбергом. Для подготовки ко второму инкогнито провел в России два месяца: чтобы освоить язык и понять русский менталитет.

Также Вигго снялся в "Опасном методе" (перевоплотившись во Фрейда), "Зеленой книге" (получил номинации на "Оскар" и множество других престижных наград).

А в 2020-м дебютировал в режиссуре, сняв "Падение" — о консервативном отце, который приезжает из американской глубинки в семью сына нетрадиционной ориентации в Лос-Анджелес.

Актер Вигго Мортенсен в фильме Властелин колец и на пресс-конференции в Копенгагене
5 из 10

На экране Арагорн — доблестный и бесстрашный воин, а сыгравший его Вигго Мортенсен в жизни скромный интеллектуал. Кроме работы в кино, пишет картины, фотографирует и сам снимает фильмы.

Выбирает разноплановые проекты: "Оправданная жестокость", "Порок на экспорт" с Кроненбергом. Для подготовки ко второму инкогнито провел в России два месяца: чтобы освоить язык и понять русский менталитет.

Также Вигго снялся в "Опасном методе" (перевоплотившись во Фрейда), "Зеленой книге" (получил номинации на "Оскар" и множество других престижных наград).

А в 2020-м дебютировал в режиссуре, сняв "Падение" — о консервативном отце, который приезжает из американской глубинки в семью сына нетрадиционной ориентации в Лос-Анджелес.

© New Line Cinema (2001), AFP/Liselotte Sabroe
© New Line Cinema (2001), AFP/Valery Hache

Про Шона Бина давно ходит шутка, что мало в каких картинах его героя не убивают. Его Боромир погиб в первой части "Властелина колец".

Затем актер снимался в разножанровых лентах: "Трое" (где снова встретился с Орландо Блумом), "Сокровище нации", "Сайлент Хилл".

Но знаковой стала роль Эддарда Старка в "Игре престолов". Властитель Севера получился из Бина впечатляющий — многие это отметили. Хотя участвовал он преимущественно только в первом сезоне (угадайте, что стало с его героем). Фанатов актера это расстроило, но Бин продолжает сниматься в других фильмах и сериалах, а еще озвучивает героев компьютерных игр.

Актер Шон Бин в фильме Властелин колец и во время фотосессии в Каннах
6 из 10

Про Шона Бина давно ходит шутка, что мало в каких картинах его героя не убивают. Его Боромир погиб в первой части "Властелина колец".

Затем актер снимался в разножанровых лентах: "Трое" (где снова встретился с Орландо Блумом), "Сокровище нации", "Сайлент Хилл".

Но знаковой стала роль Эддарда Старка в "Игре престолов". Властитель Севера получился из Бина впечатляющий — многие это отметили. Хотя участвовал он преимущественно только в первом сезоне (угадайте, что стало с его героем). Фанатов актера это расстроило, но Бин продолжает сниматься в других фильмах и сериалах, а еще озвучивает героев компьютерных игр.

© New Line Cinema (2001), AFP/Valery Hache
© New Line Cinema (2001), AFP

Орландо Блуму было 22, когда его утвердили на роль эльфа Леголаса (он пробовался на Фарамира, но предпочли австралийца Дэвида Уэнэма). Окончив Школу драмы, Блум сразу отправился в Новую Зеландию на съемки. Актер очень нервничал и говорил потом, что ему повезло: Леголас немногословен. "Уверен, если бы у меня было больше диалогов, я бы все запорол", — признавался Блум.

Таинственный и романтичный эльф понравился — Орландо стали звать во множество проектов. Выделяется франшиза "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом и Кирой Найтли (там Блуму вновь достался романтический герой).

После пары артхаусных картин Орландо сыграл Париса в блокбастере "Троя" с Брэдом Питтом и Эриком Баной, рыцаря в историческом проекте Ридли Скотта "Царство небесное".

Сейчас он параллельно занимается благотворительностью, является послом ЮНИСЕФ, борется за экологию.

К роли Леголаса Блуму удалось вернуться в двух частях франшизы "Хоббит". А среди недавних его проектов — "Мушкетеры" (герцог Букингемский), "Секретный агент" и сериал "Карнивал Роу" (сыграл там с Карой Делевинь).

Актер Орландо Блум в фильме Властелин колец и на церемонии вручения награды Critics Choice Awards
7 из 10

Орландо Блуму было 22, когда его утвердили на роль эльфа Леголаса (он пробовался на Фарамира, но предпочли австралийца Дэвида Уэнэма). Окончив Школу драмы, Блум сразу отправился в Новую Зеландию на съемки. Актер очень нервничал и говорил потом, что ему повезло: Леголас немногословен. "Уверен, если бы у меня было больше диалогов, я бы все запорол", — признавался Блум.

Таинственный и романтичный эльф понравился — Орландо стали звать во множество проектов. Выделяется франшиза "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом и Кирой Найтли (там Блуму вновь достался романтический герой).

После пары артхаусных картин Орландо сыграл Париса в блокбастере "Троя" с Брэдом Питтом и Эриком Баной, рыцаря в историческом проекте Ридли Скотта "Царство небесное".

Сейчас он параллельно занимается благотворительностью, является послом ЮНИСЕФ, борется за экологию.

К роли Леголаса Блуму удалось вернуться в двух частях франшизы "Хоббит". А среди недавних его проектов — "Мушкетеры" (герцог Букингемский), "Секретный агент" и сериал "Карнивал Роу" (сыграл там с Карой Делевинь).

© New Line Cinema (2001), AFP
© New Line Cinema (2001), AFP/Amy Sussman

Лив Тайлер была одной из главных звезд "Властелина колец". К тому времени она уже успела поработать моделью, снялась в клипе Aerosmith "Crazy", фильмах Бертолуччи и блокбастере с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком.

Обучившись эльфийскому языку и дракам на мечах, Лив переключилась на реальность: сыграла в ромкоме "Девушка из Джерси" с Аффлеком, стала лицом Givenchy, появилась в картине про Халка с Эдвардом Нортоном.

Ей нравятся разные жанры: она снимается в черных комедиях ("Супер"), мелодрамах ("Цена страсти"), триллерах ("Оставленные") или исторических проектах ("Порох").

В последнее время Лив много работает в сериалах: "9-1-1: Одинокая звезда" об американских эмчеэсовцах и "Куртизанки" о Лондоне XVIII века.

Актриса Лив Тайлер в фильме Властелин колец и во время пресс-конференции в Пасадене
8 из 10

Лив Тайлер была одной из главных звезд "Властелина колец". К тому времени она уже успела поработать моделью, снялась в клипе Aerosmith "Crazy", фильмах Бертолуччи и блокбастере с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком.

Обучившись эльфийскому языку и дракам на мечах, Лив переключилась на реальность: сыграла в ромкоме "Девушка из Джерси" с Аффлеком, стала лицом Givenchy, появилась в картине про Халка с Эдвардом Нортоном.

Ей нравятся разные жанры: она снимается в черных комедиях ("Супер"), мелодрамах ("Цена страсти"), триллерах ("Оставленные") или исторических проектах ("Порох").

В последнее время Лив много работает в сериалах: "9-1-1: Одинокая звезда" об американских эмчеэсовцах и "Куртизанки" о Лондоне XVIII века.

© New Line Cinema (2001), AFP/Amy Sussman
© New Line Cinema (2001), AFP/Alberto Pizzoli

В образе могущественной эльфийки Галадриэль режиссер Питер Джексон видел только Кейт Бланшетт (она уже прославилась театральными работами и главной ролью в картине "Елизавета").

Но после трилогии австралийка снялась в нескольких не имевших успеха у зрителей и провальных в бокс-офисе картинах. Только в 2004-м она "реабилитировалась" ролью Кэтрин Хепберн в "Авиаторе" с Леонардо ДиКаприо: получила "Оскар". Затем был перерыв, Кейт играла в театре, ушла в декрет, а вернулась с "Вавилоном" Иньярриту с Питтом и Берналем в главных ролях.

Бланшетт играет и в артхаусе ("Меня там нет" о Бобе Дилане, "Кэрол"), блокбастерах ("Индиана Джонс", "Золушка", "Тор: Рагнарек"), сотрудничает с Вуди Алленом, Терренсом Маликом, Питером Джексоном (как и Блум, снялась во франшизе "Хоббит").

Актриса Кейт Бланшетт в фильме Властелин колец и на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля
9 из 10

В образе могущественной эльфийки Галадриэль режиссер Питер Джексон видел только Кейт Бланшетт (она уже прославилась театральными работами и главной ролью в картине "Елизавета").

Но после трилогии австралийка снялась в нескольких не имевших успеха у зрителей и провальных в бокс-офисе картинах. Только в 2004-м она "реабилитировалась" ролью Кэтрин Хепберн в "Авиаторе" с Леонардо ДиКаприо: получила "Оскар". Затем был перерыв, Кейт играла в театре, ушла в декрет, а вернулась с "Вавилоном" Иньярриту с Питтом и Берналем в главных ролях.

Бланшетт играет и в артхаусе ("Меня там нет" о Бобе Дилане, "Кэрол"), блокбастерах ("Индиана Джонс", "Золушка", "Тор: Рагнарек"), сотрудничает с Вуди Алленом, Терренсом Маликом, Питером Джексоном (как и Блум, снялась во франшизе "Хоббит").

© New Line Cinema (2001), AFP/Alberto Pizzoli
© New Line Cinema (2002), AFP/Chris Pizzello

Карлу Урбану, создавшему образ роханского воина Эомера, одному из немногих удалось избавиться от этого амплуа.

Хотя он продолжил играть в разных фэнтези и боевиках. Например, в "Хрониках Риддика" с Вином Дизелем, или "Превосходстве Борна" с Мэттом Деймоном, или картине "Doom" по одноименной компьютерной игре.

Засветился и в "Тор: Рагнарек". Но самый громкий его проект — сериал "Пацаны". В нем Урбан мастерски играет главаря банды, которая борется с супергероями, злоупотребляющими сверхспособностями.

Актер Карл Урбан в фильме Властелин колец и на премьере фильма Тор: Рагнарок в театре Эль-Капитан
10 из 10

Карлу Урбану, создавшему образ роханского воина Эомера, одному из немногих удалось избавиться от этого амплуа.

Хотя он продолжил играть в разных фэнтези и боевиках. Например, в "Хрониках Риддика" с Вином Дизелем, или "Превосходстве Борна" с Мэттом Деймоном, или картине "Doom" по одноименной компьютерной игре.

Засветился и в "Тор: Рагнарек". Но самый громкий его проект — сериал "Пацаны". В нем Урбан мастерски играет главаря банды, которая борется с супергероями, злоупотребляющими сверхспособностями.

© New Line Cinema (2002), AFP/Chris Pizzello
 
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