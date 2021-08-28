https://ria.ru/20210828/kiev-1747660313.html

В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского

В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 28.08.2021

В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского

Сразу два митинга в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли в Киеве в субботу, участники выдвинули к Зеленскому... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T15:42

2021-08-28T15:42

2021-08-28T15:45

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Сразу два митинга в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли в Киеве в субботу, участники выдвинули к Зеленскому ряд требований, которые, по их мнению, сторонам необходимо обсудить.Президент Украины Владимир Зеленский вылетит из Киева в Вашингтон 30 августа, а на следующий день проведет встречу с главой США Джо Байденом.Первый митинг организовало националистическое ВО "Свобода" во главе с лидером Олегом Тягнибоком. Как сообщило издание "Сегодня" в своем Telegram-канале, на акцию пришло "около тысячи человек". Люди собрались на Майдане независимости и пошли к офису президента.Тягнибок заявил, что США все еще могут не допустить введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом Зеленский четко должен сказать Байдену. "Еще ничего не потеряно", - сказал он, трансляцию вело издание "Сегодня" на своей странице в Facebook.Националисты заявили также, что если подписанты Будапештского меморандума не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Украине нужно выходить из этого соглашения и запускать процесс создания ядерного оружия. Также участники акции выступили против имплементации "формулы Штайнмайера" — согласованных договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса.Кроме того, у офиса президента прошел другой митинг, участники которого призвали президента Зеленского поднять встрече с Байденом вопрос освобождения их родных, якобы заключённых в РФ про политмотивам. Агентство УНИАН сообщает, что в акции приняли участие около трех десятков человек.

https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747605238.html

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский