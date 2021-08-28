15:42 28.08.2021 (обновлено: 15:45 28.08.2021)
В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского
СМИ: в Киеве прошли сразу два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Сразу два митинга в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли в Киеве в субботу, участники выдвинули к Зеленскому ряд требований, которые, по их мнению, сторонам необходимо обсудить.
Президент Украины Владимир Зеленский вылетит из Киева в Вашингтон 30 августа, а на следующий день проведет встречу с главой США Джо Байденом.
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Первый митинг организовало националистическое ВО "Свобода" во главе с лидером Олегом Тягнибоком. Как сообщило издание "Сегодня" в своем Telegram-канале, на акцию пришло "около тысячи человек". Люди собрались на Майдане независимости и пошли к офису президента.
Тягнибок заявил, что США все еще могут не допустить введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом Зеленский четко должен сказать Байдену. "Еще ничего не потеряно", - сказал он, трансляцию вело издание "Сегодня" на своей странице в Facebook.
Националисты заявили также, что если подписанты Будапештского меморандума не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Украине нужно выходить из этого соглашения и запускать процесс создания ядерного оружия. Также участники акции выступили против имплементации "формулы Штайнмайера" — согласованных договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса.
Кроме того, у офиса президента прошел другой митинг, участники которого призвали президента Зеленского поднять встрече с Байденом вопрос освобождения их родных, якобы заключённых в РФ про политмотивам. Агентство УНИАН сообщает, что в акции приняли участие около трех десятков человек.