Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/kazakhstan-1747653771.html
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах - РИА Новости, 28.08.2021
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиям взрыва на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:36
2021-08-28T14:36
казахстан
жамбылская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746079580_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_081c223c98132aaef8f96b79d1531c36.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиям взрыва на складах в Жамбылской области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Путин.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html
казахстан
жамбылская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746079580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a9200d0852c2362f9c25c76355ca80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, жамбылская область
14:36 28.08.2021
 
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах

Кремль: Путин выразил соболезнования президенту Казахстан Токаеву из-за взрывов на складах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиям взрыва на складах в Жамбылской области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Путин.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 09:02
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе
 
КазахстанЖамбылская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния