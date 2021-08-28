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Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах - РИА Новости, 28.08.2021
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиям взрыва на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:36
2021-08-28T14:36
2021-08-28T14:36
казахстан
жамбылская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичу глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиям взрыва на складах в Жамбылской области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Путин.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
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казахстан, жамбылская область
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
Кремль: Путин выразил соболезнования президенту Казахстан Токаеву из-за взрывов на складах