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"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула
"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула - РИА Новости, 28.08.2021
"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула
США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:20
2021-08-28T18:20
2021-08-28T21:01
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Конкретных цифр Кирби не назвал. Ранее агентство Рейтер сообщило, что в столичном аэропорту остаются менее 4 тысяч американских военных по сравнению с почти 6 тысячами в разгар эвакуационной операции."Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", - сказал журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор.Военные говорят, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом, вопреки сообщениям о передаче части территории объекта талибам (движением запрещено в России как террористическое).
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в мире, пентагон, сша, кабул (город), министерство обороны сша
18:20 28.08.2021 (обновлено: 21:01 28.08.2021)
"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула
Пентагон объявил о начале вывода войск из Кабула
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы начали сворачиваться", - сказал он.
Конкретных цифр Кирби не назвал. Ранее агентство Рейтер сообщило, что в столичном аэропорту остаются менее 4 тысяч американских военных по сравнению с почти 6 тысячами в разгар эвакуационной операции.
"Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", - сказал журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор.
Военные говорят, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом, вопреки сообщениям о передаче части территории объекта талибам (движением запрещено в России как террористическое).