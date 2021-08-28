https://ria.ru/20210828/kabul-1747674779.html

"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула

"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула - РИА Новости, 28.08.2021

"Начали сворачиваться": Пентагон о выводе войск из аэропорта Кабула

США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:20

2021-08-28T18:20

2021-08-28T21:01

в мире

пентагон

сша

кабул (город)

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США начали вывод своего военного контингента и вывоз оборудования из аэропорта Кабула, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Конкретных цифр Кирби не назвал. Ранее агентство Рейтер сообщило, что в столичном аэропорту остаются менее 4 тысяч американских военных по сравнению с почти 6 тысячами в разгар эвакуационной операции."Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", - сказал журналистам генерал-майор Уильям Тэйлор.Военные говорят, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом, вопреки сообщениям о передаче части территории объекта талибам (движением запрещено в России как террористическое).

https://ria.ru/20210828/boevik-1747620991.html

сша

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пентагон, сша, кабул (город), министерство обороны сша