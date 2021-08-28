https://ria.ru/20210828/insult-1747622452.html

Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу

Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу - РИА Новости, 28.08.2021

Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, как по лицу человека можно узнать о приближающемся инсульте. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T07:29

2021-08-28T07:29

2021-08-28T12:13

общество

здоровье

инсульт

иван карасев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/47/1556604703_0:332:2457:1714_1920x0_80_0_0_af76542ad0b9a64ebfe6da3f6ecaf5a2.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, как по лицу человека можно узнать о приближающемся инсульте.Медик объяснил, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека.По его словам, сухая и трескающаяся кожа на лице — явный признак обезвоживания организма, который также может свидетельствовать о серьезных проблемах, связанных с работой потовых желез.Появление большого количества волос на лице у женщин в районе челюстей, подбородка и верхней губы может свидетельствовать о синдроме поликистоза яичников, объяснил Карасев. Многое о состоянии здоровья человека можно узнать и по глазам.Важен и цвет кожных покровов. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Карасев. Кроме того, онколог советует обратить внимание на высыпания на лице.Также медик добавляет, что преждевременная дряблость кожи случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а выраженные носогубные морщины могут свидетельствовать о проблемах толстого кишечника.

https://rsport.ria.ru/20210531/doktor-1734969431.html

https://rsport.ria.ru/20210824/onkologiya-1746973291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, инсульт, иван карасев, россия