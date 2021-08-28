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Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу
Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу - РИА Новости, 28.08.2021
Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу
Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, как по лицу человека можно узнать о приближающемся инсульте. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T07:29
2021-08-28T12:13
общество
здоровье
инсульт
иван карасев
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, как по лицу человека можно узнать о приближающемся инсульте.Медик объяснил, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека.По его словам, сухая и трескающаяся кожа на лице — явный признак обезвоживания организма, который также может свидетельствовать о серьезных проблемах, связанных с работой потовых желез.Появление большого количества волос на лице у женщин в районе челюстей, подбородка и верхней губы может свидетельствовать о синдроме поликистоза яичников, объяснил Карасев. Многое о состоянии здоровья человека можно узнать и по глазам.Важен и цвет кожных покровов. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Карасев. Кроме того, онколог советует обратить внимание на высыпания на лице.Также медик добавляет, что преждевременная дряблость кожи случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а выраженные носогубные морщины могут свидетельствовать о проблемах толстого кишечника.
https://rsport.ria.ru/20210531/doktor-1734969431.html
https://rsport.ria.ru/20210824/onkologiya-1746973291.html
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общество, здоровье, инсульт, иван карасев, россия
07:29 28.08.2021 (обновлено: 12:13 28.08.2021)
 
Врач назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу

Хирург-онколог Карасев: ассиметричное лицо может быть одним из первых сигналов инсульта

© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в Instagram, как по лицу человека можно узнать о приближающемся инсульте.
"Ассиметричное лицо. Такая особенность может быть одним из первых предупреждающих сигналов инсульта", — написал Карасев.
Медик объяснил, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека.
По его словам, сухая и трескающаяся кожа на лице — явный признак обезвоживания организма, который также может свидетельствовать о серьезных проблемах, связанных с работой потовых желез.
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Появление большого количества волос на лице у женщин в районе челюстей, подбородка и верхней губы может свидетельствовать о синдроме поликистоза яичников, объяснил Карасев. Многое о состоянии здоровья человека можно узнать и по глазам.
"Красные прожилки в склерах — сигнал нервного истощения, хронической усталости. А желтизна склер говорит о больной печени. Если участок вокруг глаз имеет бледно-розовую окраску, возможны заболевания мочевого пузыря, предстательной железы. Мешки, темные круги под глазами могут означать больные почки или мочевой пузырь", — заявил врач.
Важен и цвет кожных покровов. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Карасев. Кроме того, онколог советует обратить внимание на высыпания на лице.
"Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу", — советует Карасев.
Также медик добавляет, что преждевременная дряблость кожи случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а выраженные носогубные морщины могут свидетельствовать о проблемах толстого кишечника.
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