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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210828/gromadskiy-1747675340.html
Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский
Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский - РИА Новости, 28.08.2021
Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский
Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:25
2021-08-28T20:20
культура
актеры
кино и сериалы
театр
роман громадский
санкт-петербург
рсфср
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Это огромная потеря не только для нас, но и всего театрального Петербурга. Многие годы с именем Романа Борисовича ассоциировалась культура нашего города. &lt;...&gt; Всю свою жизнь на сцене он был настоящим — строгим и озорным, мудрым, ранимым и серьезным. Он всегда был верен профессии, верен себе", — отметили коллеги Громадского.О месте и времени прощания с артистом театр сообщит позднее.В театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге Громадский проработал более 50 лет. С 1966 года играл и в кино. В частности, он снимался в фильмах "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу", "Открытая книга", а также прославился благодаря таким российским сериалам, как "Ментовские войны" и "Тайны следствия".Был награжден орденом Почета и орденом Дружбы.
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актеры, кино и сериалы, театр, роман громадский, санкт-петербург, рсфср
18:25 28.08.2021 (обновлено: 20:20 28.08.2021)
 
Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский

Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Роман Громадский
Актер Роман Громадский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Это огромная потеря не только для нас, но и всего театрального Петербурга. Многие годы с именем Романа Борисовича ассоциировалась культура нашего города. <...> Всю свою жизнь на сцене он был настоящим — строгим и озорным, мудрым, ранимым и серьезным. Он всегда был верен профессии, верен себе", — отметили коллеги Громадского.
О месте и времени прощания с артистом театр сообщит позднее.
В театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге Громадский проработал более 50 лет.
С 1966 года играл и в кино. В частности, он снимался в фильмах "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу", "Открытая книга", а также прославился благодаря таким российским сериалам, как "Ментовские войны" и "Тайны следствия".
Был награжден орденом Почета и орденом Дружбы.
 
КультураактерыКино и сериалыТеатрРоман ГромадскийСанкт-ПетербургРСФСР
 
 
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