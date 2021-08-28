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Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский

Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский - РИА Новости, 28.08.2021

Умер актер из сериала "Тайны следствия" Роман Громадский

Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:25

2021-08-28T18:25

2021-08-28T20:20

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театр

роман громадский

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Народный артист РСФСР Роман Громадский умер на 81-м году жизни, сообщил Театр-фестиваль "Балтийский дом" на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Это огромная потеря не только для нас, но и всего театрального Петербурга. Многие годы с именем Романа Борисовича ассоциировалась культура нашего города. <...> Всю свою жизнь на сцене он был настоящим — строгим и озорным, мудрым, ранимым и серьезным. Он всегда был верен профессии, верен себе", — отметили коллеги Громадского.О месте и времени прощания с артистом театр сообщит позднее.В театре "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге Громадский проработал более 50 лет. С 1966 года играл и в кино. В частности, он снимался в фильмах "Блокада", "Сонька — Золотая Ручка", "Двое из ларца", "Человек меняет кожу", "Открытая книга", а также прославился благодаря таким российским сериалам, как "Ментовские войны" и "Тайны следствия".Был награжден орденом Почета и орденом Дружбы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

актеры, кино и сериалы, театр, роман громадский, санкт-петербург, рсфср