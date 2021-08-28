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"Он за диалог с Москвой". Кто сменит Меркель

"Он за диалог с Москвой". Кто сменит Меркель - РИА Новости, 28.08.2021

"Он за диалог с Москвой". Кто сменит Меркель

Германия готовится к выборам в бундестаг. Правившая шестнадцать лет Ангела Меркель, как и обещала, уйдет на покой. Но однопартийцы погрязли в коррупционных... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:03

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Ксения Мельникова. Германия готовится к выборам в бундестаг. Правившая шестнадцать лет Ангела Меркель, как и обещала, уйдет на покой. Но однопартийцы погрязли в коррупционных скандалах, а главного претендента в преемники, на которого делала ставку фрау канцлер, подвело чувство юмора. В лидеры выбился "скучный бюрократ" Олаф Шольц, хотя еще недавно казалось, что первой на финише будет "королева ток-шоу" Анналена Бэрбок.Скромное обаяние роботаХудший результат с середины 80-х — за месяц до голосования правящий блок ХДС/ХСС уступил социал-демократам. На третьем месте "Зеленые", за ними либералы из Свободной демократической партии, замыкает пятерку ультраправая "Альтернатива для Германии". Такие результаты опроса общественного мнения приводит институт социологических исследований Forsa.И теперь у Олафа Шольца неплохой шанс на главный государственный пост — к удивлению многих. Вообще социал-демократы в Германии переживают не лучшие времена. Предвыборная программа невразумительная, собственной линии нет — младшие партнеры блока Меркель фактически слились с консерваторами. Да и самого лидера всегда считали скучным бюрократом. Его даже прозвали Шольцомат — с намеком на робота. Что, впрочем, не мешало ему подниматься по карьерной лестнице: бургомистр Гамбурга, глава Минтруда, а теперь министр финансов и вице-канцлер.На протяжении всей предвыборной гонки Шольц держался в тени. Внимание на него обратили после катастрофических наводнений, унесших жизни более 180 человек. Как министр финансов он предложил людям реальную помощь, показал себя хорошим управленцем. И немцы это оценили. К тому же в последнее время с ним неплохо поработали имиджмейкеры. Обычно немногословный, он стал активно общаться в соцсетях, выступает на публике без бумажки и даже снял галстук.Для России Шольц в кресле канцлера — неплохой вариант. Социал-демократы считают себя последователями "новой восточной политики" 1970-х — ослабления напряженности между ФРГ и социалистическими странами Восточной Европы. Сам Шольц, хотя и резко критиковал присоединение Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального, не хотел бы ухудшения отношений. Он не выступает против "Северного потока — 2" и в целом высказывается за диалог с Москвой.Любимчик МеркельТем временем конкуренты Шольца погрязли в скандалах. Армин Лашет — политик, которого бы хотела видеть преемником Ангела Меркель, совершил роковую ошибку: о чем-то весело шутил с коллегами, пока президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед телекамерами говорил о жертвах стихии. Компрометирующие кадры тут же разлетелись по Сети. Неуместная веселость дорого стоила политику "с харизмой бухгалтера среднего звена" — как оценивают его сами немцы.Правящий блок в последнее время и так не в лучшей форме. Методы властей в борьбе с пандемией не встретили понимания, жесткий карантинный режим, длившийся более полугода, раздражал даже очень законопослушных граждан. Черный мазок в общую картину добавил коррупционный скандал. СМИ узнали, что депутат Николас Лебель заработал около 250 тысяч евро на комиссии по закупкам медицинских масок из Китая. Наживался на откатах и депутат Георг Нюссляйн, получивший свыше 750 тысяч.Неприятные детали выяснились и про самого Лашета: правительство возглавляемого им Северного Рейна — Вестфалии заключило контракт с производителем масок, на которого работает сын политика.К слову, Лашет считается самым умеренным критиком Москвы. Он активно поддерживает "Северный поток — 2", всегда подчеркивает, что без России не решить многие международные проблемы."Дерьмово вышло"Это уже не первый зигзаг предвыборной кампании. Еще три месяца назад многие были уверены: Меркель сменит лидер "Зеленых" Анналена Бэрбок. В партию она пришла 16 лет назад и сразу завоевала популярность. Часто мелькала на телеэкранах — ее даже называли "королевой ток-шоу". Жестко критиковала Россию, призывала свернуть "Северный поток — 2" и как можно скорее отказаться от угольной энергетики.У нее были блестящие электоральные перспективы, но Бэрбок умудрилась наделать ошибок. Сначала репутацию кандидата подпортили непопулярные решения партии: "Зеленые" пообещали отменить короткие авиаперелеты по стране, а также повысить стоимость бензина. Потом оказалось, что Бэрбок не задекларировала 25 тысяч евро, премию от собственной партии — рождественские бонусы и компенсации за пандемию. Избиратели возмутились: такие выплаты нужны врачам, а не партийным функционерам.К тому же в резюме Анналены на партийном сайте нашли неточности. Она приписала себе участие в некоторых международных организациях — например, Агентстве по делам беженцев, где в принципе не предусмотрено членство. Пустяк, но немцы отнеслись к этому очень серьезно. "Дерьмово вышло", — призналась Бэрбок. И в этом избиратели с ней согласились, "Зеленые" теряют рейтинг.Когда скандалы вредили политикамДругую потенциальную преемницу Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, из гонки тоже выбил скандал. В феврале прошлого года ей пришлось подать в отставку с поста лидера ХДС и отказаться от борьбы за кресло канцлера из-за союза партии с "нерукопожатной" ультраправой "Альтернативой для Германии" на выборах в Тюрингии.Еще один давний протеже Меркель, президент Кристиан Вульф, сошел с дистанции, когда СМИ сообщили, что он потратил 500 тысяч евро на строительство дома. Причем взаймы взял не у банка, как положено высокопоставленному чиновнику, а у жены друга — бизнесмена Эгона Геркенса.Чтобы расплатиться, Вульф оформил кредит, но по подозрительно низкой ставке. И пытался замести следы, угрожал главному редактору одного из СМИ, напечатавшего эту историю. Кроме того, кинопродюсер Давид Греневольд однажды оплатил отдых Вульфа в роскошном отеле. Политик отблагодарил через компанию Siemens, попросив профинансировать один из проектов Греневольда.Претенденты на высший пост в Германии вообще часто страдали от скандалов. Один из них, Франц Йозеф Штраус, даже пытался отомстить за это журналистам. В 1980-х он не смог стать канцлером из-за истории, произошедшей в далеких 1960-х. Крест на его карьере поставила публикация Der Spiegel с заголовком "Условно обороноспособны" о военных учениях НАТО, на которых отрабатывали возможное нападение Советского Союза. Репетиция третьей мировой показала: бундесвер в плачевном состоянии. Штраус тогда был министром обороны, и журналисты уличали его в крупных взятках от строительных компаний.После смелой публикации редакцию Der Spiegel и дома журналистов обыскали, авторов пытались обвинить в разглашении секретной информации и измене родине. Штраус настаивал: их надо арестовать. Для прессы все кончилось благополучно, а для ХДС/ХСС — не очень. Под руководством Штрауса партия потерпела самое крупное поражение с 1949 года. Но уроки из этого печального опыта все же извлекла и поэтому теперь столь щепетильно относится к кандидатам в лидеры.

https://ria.ru/20210421/kanzler-1729140014.html

https://ria.ru/20200315/1568563757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок