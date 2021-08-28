https://ria.ru/20210828/festival-1747645318.html

Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса

Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса - РИА Новости, 28.08.2021

Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса

Оркестр из Африки, который должен был участвовать в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", не прилетит в Москву из-за положительных тестов на COVID-19 у РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:00

2021-08-28T13:00

2021-08-28T13:00

фестиваль "спасская башня"

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

африка

москва

сергей смирнов

музыка

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оркестр из Африки, который должен был участвовать в военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", не прилетит в Москву из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких участников, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади в формате COVID-free, впервые на нем должны выступить команда ВДВ, а также ожидали военный оркестр из Габона. Специальными гостями фестиваля будут певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого". Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн исполнит на русском языке песню "Любимый город". Фестиваль открылся концертом оркестров на Красной площади 27 августа.Он отметил, что на этапе подготовки фестиваля несколько коллективов из Европы также отказались участвовать уже в августе из-за вспышки заболеваемости в регионе. По словам Смирнова, письма об отказе выражали огромное сожаление о случившемся и надежду на приезд в будущем.Темой фестиваля в этом году станет "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 по всему миру разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила переоценить, по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: собственное здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения, многое другое.Зрители фестиваля также увидят конные выступления. В этом году на конном манеже выступят всадники Кремлёвской школы верховой езды, кавалерийского почётного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по городу Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.

https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html

африка

москва

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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", африка, москва, сергей смирнов, музыка