https://ria.ru/20210828/festival-1747634152.html
Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале "Спасская башня"
Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 28.08.2021
Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале "Спасская башня"
Кремлевская школа верховой езды выступает на фестивале "Спасская башня". РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:28
2021-08-28T18:28
2021-08-28T18:30
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
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Кремлевская школа верховой езды выступает на фестивале "Спасская башня".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Кремлевская школа верховой езды на фестивале "Спасская башня"
LIVE: Кремлевская школа верховой езды на фестивале "Спасская башня"
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", видео
Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале "Спасская башня"
Кремлевская школа верховой езды выступает на фестивале "Спасская башня".
2021-08-28T18:28
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PT67M10S
18:28 28.08.2021 (обновлено: 18:30 28.08.2021)
Выступление Кремлевской школы верховой езды на фестивале "Спасская башня"
Кремлевская школа верховой езды выступает на фестивале "Спасская башня".