https://ria.ru/20210828/evropa-1747628864.html

В Германии признали военную беспомощность Европы

В Германии признали военную беспомощность Европы - РИА Новости, 28.08.2021

В Германии признали военную беспомощность Европы

События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:32

2021-08-28T09:32

2021-08-28T12:42

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нато

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche Zeitung.Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула."Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он.Автор подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран."Однако, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО ничего не изменилось", — отметил Бресслер.По его мнению, президент США Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Если Штаты перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску, добавил он.На фоне вывода американских войск из Афганистана боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Они также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только через столичный аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на иностранные миссии. Два дня назад у аэропорта произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе не менее 13 американских военных.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746603629.html

сша

европа

франция

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в мире, сша, европа, франция, джо байден, ангела меркель, нато