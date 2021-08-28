09:32 28.08.2021 (обновлено: 12:42 28.08.2021)
В Германии признали военную беспомощность Европы
Süddeutsche Zeitung: европейские страны не могут защищать себя без помощи США
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche Zeitung.
Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.
"Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он.
Автор подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.
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"Однако, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО ничего не изменилось", — отметил Бресслер.
По его мнению, президент США Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Если Штаты перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску, добавил он.
На фоне вывода американских войск из Афганистана боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Они также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только через столичный аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на иностранные миссии. Два дня назад у аэропорта произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе не менее 13 американских военных.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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