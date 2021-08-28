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В Германии признали военную беспомощность Европы
В Германии признали военную беспомощность Европы - РИА Новости, 28.08.2021
В Германии признали военную беспомощность Европы
События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:32
2021-08-28T12:42
в мире
сша
европа
франция
джо байден
ангела меркель
нато
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche Zeitung.Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула."Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он.Автор подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран."Однако, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО ничего не изменилось", — отметил Бресслер.По его мнению, президент США Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Если Штаты перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску, добавил он.На фоне вывода американских войск из Афганистана боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Они также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только через столичный аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на иностранные миссии. Два дня назад у аэропорта произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе не менее 13 американских военных.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html
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в мире, сша, европа, франция, джо байден, ангела меркель, нато
09:32 28.08.2021 (обновлено: 12:42 28.08.2021)
 
В Германии признали военную беспомощность Европы

Süddeutsche Zeitung: европейские страны не могут защищать себя без помощи США

© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. События в Афганистане показали, что европейские страны не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются в этом на США, пишет Süddeutsche Zeitung.
Как считает журналист Даниэль Бресслер, это было четко продемонстрировано во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.
"Ни один из членов НАТО не сделал бы и шагу без указаний Штатов. Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск", — написал он.
Автор подчеркивает, что еще во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призывала европейских лидеров взять на себя большую ответственность в вопросе обеспечения безопасности своих стран.
Штаб операции Решительная поддержка в Зеленой зоне в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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"Однако, несмотря на увеличение военных бюджетов Германии и других стран, в балансе сил внутри НАТО ничего не изменилось", — отметил Бресслер.
По его мнению, президент США Джо Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Если Штаты перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску, добавил он.
На фоне вывода американских войск из Афганистана боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Они также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть Афганистан можно только через столичный аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на иностранные миссии. Два дня назад у аэропорта произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе не менее 13 американских военных.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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