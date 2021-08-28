https://ria.ru/20210828/ege-1747665638.html
Минобрнауки не поддерживает отказ от ЕГЭ для гуманитарных направлений
Минобрнауки не поддерживает отказ от ЕГЭ для гуманитарных направлений - РИА Новости, 28.08.2021
Минобрнауки не поддерживает отказ от ЕГЭ для гуманитарных направлений
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков не поддержал предложение по отказу от единого государственного экзамена на гуманитарных направлениях. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:52
2021-08-28T16:52
2021-08-28T16:52
общество
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков не поддержал предложение по отказу от единого государственного экзамена на гуманитарных направлениях."Что касается ЕГЭ, я не могу поддержать такое предложение... Одним оставлять ЕГЭ, а другим давать возможность общаться с преподавателями", - заявил он, отвечая на вопрос о том, стоит ли сохранить ЕГЭ только для тех, кто поступает на технические направления подготовки, а гуманитариев перевести на сдачу экзамена преподавателю.По мнению министра, та система экзаменов, которая есть, не лишена недостатков, но она может совершенствоваться, дополняться вступительными испытаниями.
https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
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общество, валерий фальков, россия
Минобрнауки не поддерживает отказ от ЕГЭ для гуманитарных направлений
Фальков не поддерживает отказ от ЕГЭ для гуманитарных направлений
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
не поддержал предложение по отказу от единого государственного экзамена на гуманитарных направлениях.
"Что касается ЕГЭ, я не могу поддержать такое предложение... Одним оставлять ЕГЭ, а другим давать возможность общаться с преподавателями", - заявил он, отвечая на вопрос о том, стоит ли сохранить ЕГЭ только для тех, кто поступает на технические направления подготовки, а гуманитариев перевести на сдачу экзамена преподавателю.
По мнению министра, та система экзаменов, которая есть, не лишена недостатков, но она может совершенствоваться, дополняться вступительными испытаниями.