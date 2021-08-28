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В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения - РИА Новости, 28.08.2021
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения
В Единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения, но они не будут революционными, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:38
2021-08-28T17:06
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения, но они не будут революционными, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Общероссийском родительском собрании.Он отметил, что до 1 сентября опубликуют демоверсии всех предметов ЕГЭ-2022."Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, — это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", — пояснил Музаев. Он подчеркнул, что хотел бы успокоить родителей. "Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов", — сказал глава ведомства.По его словам, в демоверсиях будут видны все изменения. Они направлены на то, чтобы дети не заучивали формулы и события, а умели применять знания на практике.Накануне об изменениях в предстоящем ЕГЭ рассказала пресс-служба Рособрнадзора.Так, в ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. На экзамене по биологии будут проверять умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.Из экзаменационной работы по истории исключили сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. Кроме того, по теме Великой Отечественной войны теперь придется давать не краткий, а развернутый ответ.Участникам ЕГЭ по географии предложат два новых задания, проверяющих умение определять и находить информацию. А в ЕГЭ по литературе обогатили материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ и ХХ века, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Изменились требования к сочинению: теперь оно должно содержать не менее 200 слов. Кроме того, сократили время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, — с 235 до 180 минут.
https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
https://sn.ria.ru/20210727/repetitor-1743044503.html
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единый государственный экзамен (егэ)
14:38 28.08.2021 (обновлено: 17:06 28.08.2021)
 
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

До 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам ЕГЭ-2022

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения, но они не будут революционными, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Общероссийском родительском собрании.
Он отметил, что до 1 сентября опубликуют демоверсии всех предметов ЕГЭ-2022.
"Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, — это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", — пояснил Музаев.
Он подчеркнул, что хотел бы успокоить родителей.
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"Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов", — сказал глава ведомства.
По его словам, в демоверсиях будут видны все изменения. Они направлены на то, чтобы дети не заучивали формулы и события, а умели применять знания на практике.
Накануне об изменениях в предстоящем ЕГЭ рассказала пресс-служба Рособрнадзора.
Так, в ЕГЭ по базовой математике добавили задания, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. На экзамене по биологии будут проверять умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.
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Участникам ЕГЭ по географии предложат два новых задания, проверяющих умение определять и находить информацию. А в ЕГЭ по литературе обогатили материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ и ХХ века, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Изменились требования к сочинению: теперь оно должно содержать не менее 200 слов.
Кроме того, сократили время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, — с 235 до 180 минут.
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