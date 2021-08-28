https://ria.ru/20210828/dtp-1747696657.html

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T23:03

2021-08-28T23:03

2021-08-28T23:28

происшествия

ростов-на-дону

воронежская область

москва

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ВОРОНЕЖ, 28 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла в 20.20 мск на 621-м километре автодороги М4 "Дон"."Водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, двигаясь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону города Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль Škoda Karoq под управлением 33-летней жительницы Калуги. Данный автомобиль допустил заднее столкновение с автомобилем Kia Ceed под управлением 47-летнего жителя столичного региона, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом MAN", - сказала Куликова.По ее словам, в ДТП травмы получили шесть человек: водитель Škoda, два его пассажира - мальчики 14 и 8 лет, пассажирки Kia - 46, 18 и 8 лет.В автобусе находились 48 пассажиров, никто не пострадал.Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.

https://ria.ru/20210828/dtp-1747685573.html

ростов-на-дону

воронежская область

москва

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происшествия, ростов-на-дону, воронежская область, москва