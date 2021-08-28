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В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T23:03
2021-08-28T23:28
происшествия
ростов-на-дону
воронежская область
москва
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ВОРОНЕЖ, 28 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Авария произошла в 20.20 мск на 621-м километре автодороги М4 "Дон"."Водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, двигаясь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону города Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль Škoda Karoq под управлением 33-летней жительницы Калуги. Данный автомобиль допустил заднее столкновение с автомобилем Kia Ceed под управлением 47-летнего жителя столичного региона, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом MAN", - сказала Куликова.По ее словам, в ДТП травмы получили шесть человек: водитель Škoda, два его пассажира - мальчики 14 и 8 лет, пассажирки Kia - 46, 18 и 8 лет.В автобусе находились 48 пассажиров, никто не пострадал.Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.
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ростов-на-дону
воронежская область
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происшествия, ростов-на-дону, воронежская область, москва
23:03 28.08.2021 (обновлено: 23:28 28.08.2021)
 
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП

В Воронежской области столкнулись три иномарки и автобус, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 28 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех иномарок и автобуса в Воронежской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Авария произошла в 20.20 мск на 621-м километре автодороги М4 "Дон".
"Водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, двигаясь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону города Москва, допустил наезд на стоящий автомобиль Škoda Karoq под управлением 33-летней жительницы Калуги. Данный автомобиль допустил заднее столкновение с автомобилем Kia Ceed под управлением 47-летнего жителя столичного региона, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом MAN", - сказала Куликова.
ДТП в районе 451 километра автодороги Омск-Тюмень - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 20:47
В ДТП на трассе Омск — Тюмень погибли два человека
По ее словам, в ДТП травмы получили шесть человек: водитель Škoda, два его пассажира - мальчики 14 и 8 лет, пассажирки Kia - 46, 18 и 8 лет.
В автобусе находились 48 пассажиров, никто не пострадал.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуВоронежская областьМосква
 
 
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