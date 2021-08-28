https://ria.ru/20210828/dtp-1747685573.html

В ДТП на трассе Омск — Тюмень погибли два человека

В ДТП на трассе Омск — Тюмень погибли два человека - РИА Новости, 28.08.2021

В ДТП на трассе Омск — Тюмень погибли два человека

На трассе Тюмень – Омск столкнулись большегруз и иномарка, пострадали пятеро, в том числе трое детей, на месте погибли двое, сообщается в официальном паблике... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:47

2021-08-28T20:47

2021-08-28T21:05

происшествия

тюмень

омская область

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ОМСК, 28 авг – РИА Новости. На трассе Тюмень – Омск столкнулись большегруз и иномарка, пострадали пятеро, в том числе трое детей, на месте погибли двое, сообщается в официальном паблике УМВД по Омской области "ВКонтакте".Сообщение о ДТП в районе 451 километра трассы Омск-Тюмень поступило в дежурную часть Крутинского района Омской области в 20:10 по местному времени (17:10 мск). На трассе столкнулись большегруз Scania и Toyota mark 2. В иномарке, как пояснили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области, ехали семь человек."Водитель автомобиля "Тойота Марк-2" - мужчина 1995 года рождения, а также четверо его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних (личности.... устанавливаются) – госпитализированы, ещё двое пассажиров скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области.Полиция проводит проверку. Причины и детали столкновения не приводятся.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747357922.html

тюмень

омская область

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происшествия, тюмень, омская область