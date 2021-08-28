https://ria.ru/20210828/dtp-1747651837.html

В Свердловской области водитель сбил двух детей

В Свердловской области водитель сбил двух детей - РИА Новости, 28.08.2021

В Свердловской области водитель сбил двух детей

Восьмидесятилетний водитель "ВАЗ-21041" в Краснотурьинске Свердловской области сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:12

2021-08-28T14:12

2021-08-28T14:12

происшествия

краснотурьинск

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Восьмидесятилетний водитель "ВАЗ-21041" в Краснотурьинске Свердловской области сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщает управление ГИБДД по региону.ДТП произошло вечером в пятницу в центре Краснотурьинска, напротив дома №21 по улице Ленина."Невнимательный водитель легковушки не заметил двух детей-пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, из-за остановившегося в правой полосе автомобиля, в результате чего допустил на них наезд", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадали мальчики 2011 года рождения, с травмами различной степени тяжести они доставлены в детское отделение Краснотурьинской больницы.Известно, что перед переходом ребята убедились, что машины остановились и пропускают их, один из мальчиков вел рядом велосипед. Пройдя правую полосу дороги, неожиданно на них на большой скорости совершил наезд автомобиль.Установлено, что 80-летний водитель "ВАЗ-21041" к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза. Автоинспекторам мужчина пояснил, что торопился в магазин, пешеходов не заметил. В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам, уточняет автоинспекция.

https://ria.ru/20210827/dtp-1747578890.html

https://ria.ru/20210827/dtp-1747607938.html

краснотурьинск

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснотурьинск, свердловская область, россия