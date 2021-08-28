https://ria.ru/20210828/dtp-1747646601.html

На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля

На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 28.08.2021

На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве, одна машина перевернулась, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:16

2021-08-28T13:16

2021-08-28T13:16

происшествия

дтп

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве, одна машина перевернулась, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Звенигородской эстакаде перед развязкой с Третьим транспортным кольцом столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в сторону центра затруднено, осуществляется только по левому ряду", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва