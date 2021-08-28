https://ria.ru/20210828/dtp-1747646601.html
На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 28.08.2021
На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве, одна машина перевернулась, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:16
2021-08-28T13:16
2021-08-28T13:16
происшествия
дтп
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735892342_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_53614bc9311709881eb2e0646e9c8ff5.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве, одна машина перевернулась, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Звенигородской эстакаде перед развязкой с Третьим транспортным кольцом столкнулись три автомобиля, одна машина перевернулась. Движение в сторону центра затруднено, осуществляется только по левому ряду", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735892342_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dc5ddec882c806ea880facfdf4a677ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, москва
На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Москве, движение затруднено