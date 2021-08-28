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Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве
Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве - РИА Новости, 28.08.2021
Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову провести доследственную проверку по факту массовой драки мигрантов РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:53
2021-08-28T22:18
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
средняя азия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову провести доследственную проверку по факту массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве.В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный инцидент в городе за последнее время.Подчеркивается, что Стрижов должен будет доложить о результатах проверки.Как сообщал столичный главк МВД, в полицию после массовой драки доставили 49 человек, на 15 из них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.По данным СК, потасовку устроили не менее десяти выходцев из стран Средней Азии.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), средняя азия
17:53 28.08.2021 (обновлено: 22:18 28.08.2021)
 
Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве

Бастрыкин поручил столичному главку СК провести проверку после массовой драки в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову провести доследственную проверку по факту массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве.
В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный инцидент в городе за последнее время.
Подчеркивается, что Стрижов должен будет доложить о результатах проверки.
Как сообщал столичный главк МВД, в полицию после массовой драки доставили 49 человек, на 15 из них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
По данным СК, потасовку устроили не менее десяти выходцев из стран Средней Азии.
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ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Средняя Азия
 
 
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