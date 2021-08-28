https://ria.ru/20210828/draka-1747671232.html

Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве

Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве - РИА Новости, 28.08.2021

Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Москве

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову провести доследственную проверку по факту массовой драки мигрантов РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:53

2021-08-28T17:53

2021-08-28T22:18

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

средняя азия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову провести доследственную проверку по факту массовой драки мигрантов на Бауманской улице в Москве.В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный инцидент в городе за последнее время.Подчеркивается, что Стрижов должен будет доложить о результатах проверки.Как сообщал столичный главк МВД, в полицию после массовой драки доставили 49 человек, на 15 из них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.По данным СК, потасовку устроили не менее десяти выходцев из стран Средней Азии.

https://ria.ru/20210828/migranty-1747668693.html

москва

средняя азия

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2021

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), средняя азия