https://ria.ru/20210828/doklad-1747623894.html

В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19

В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19

Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T07:59

2021-08-28T07:59

2021-08-28T09:10

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

пекин

коронавирус covid-19

воз

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что он якобы препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19, говорится в заявлении. В дипмиссии отметили, что власти Китая предоставили доступную им информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничали с ВОЗ.По мнению китайской стороны, представленный разведкой документ показывает, что Вашингтон стремится "пойти по неверному пути политических манипуляций".Накануне американская разведка опубликовала выдержки из доклада, который представила президенту Джо Байдену. Авторы документа пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. В качестве возможных рассматриваются две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.При этом разведчики утверждают, что Пекин продолжает препятствовать расследованию, так как боится его возможных результатов.С самого начала пандемии COVID-19 неоднократно появлялись слухи о том, что ее причиной могла быть утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали эту версию "крайне маловероятной" — по их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах. В Китае не раз отвергали подобные обвинения и называли их "абсолютной небылицей".

https://ria.ru/20210827/bayden-1747609422.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, пекин, коронавирус covid-19, воз