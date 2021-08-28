07:59 28.08.2021 (обновлено: 09:10 28.08.2021)
В Китае ответили на доклад разведки США о происхождении COVID-19
Посольство Китая: доклад разведки США о происхождении COVID-19 научно неубедителен
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад американской разведки о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии.
"Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения — дело науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки", — подчеркивают дипломаты.
Китай выражает решительное несогласие и осуждает заявления о том, что он якобы препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19, говорится в заявлении. В дипмиссии отметили, что власти Китая предоставили доступную им информацию и "полностью открыто и прозрачно" сотрудничали с ВОЗ.
По мнению китайской стороны, представленный разведкой документ показывает, что Вашингтон стремится "пойти по неверному пути политических манипуляций".
"Доклад основан на презумпции вины со стороны Китая и предназначен только для того, чтобы сделать его козлом отпущения", — заключили в посольстве.
Накануне американская разведка опубликовала выдержки из доклада, который представила президенту Джо Байдену. Авторы документа пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не разрабатывался как биологическое оружие, но не смогли выработать единого мнения по поводу его происхождения. В качестве возможных рассматриваются две версии: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.
При этом разведчики утверждают, что Пекин продолжает препятствовать расследованию, так как боится его возможных результатов.
С самого начала пандемии COVID-19 неоднократно появлялись слухи о том, что ее причиной могла быть утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты ВОЗ, побывавшие в Китае в марте, назвали эту версию "крайне маловероятной" — по их мнению, коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.
В Китае не раз отвергали подобные обвинения и называли их "абсолютной небылицей".