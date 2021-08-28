https://ria.ru/20210828/dnr-1747688795.html

В Горловке украинские силовики ранили двоих детей, заявили в ДНР

В Горловке украинские силовики ранили двоих детей, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2021

В Горловке украинские силовики ранили двоих детей, заявили в ДНР

Двое детей ранены в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:24

2021-08-28T21:24

2021-08-28T21:32

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оон

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

стирол

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Двое детей ранены в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в субботу вечером обстреляли из минометов и артиллерии окраины Горловки."В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины ранены двое детей", - сказал представитель Народной милиции.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что семилетняя девочка получила контузию, 10-летний мальчик – осколочное ранение лопатки. Оба госпитализированы."Кроме того, обесточены 10 трансформаторных подстанций в поселке шахты имени Ленина. На данный момент посёлок полностью лишен энергоснабжения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Подконтрольная самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210828/obstrel-1747623338.html

https://ria.ru/20210825/donbass-1747259666.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, стирол, ситуация в днр и лнр