https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

"Ядерный удар по комарам": как радиация поможет в борьбе с малярией?

"Ядерный удар по комарам": как радиация поможет в борьбе с малярией? - РИА Новости, 28.08.2021

"Ядерный удар по комарам": как радиация поможет в борьбе с малярией?

В Китае нашли способ уничтожения комаров с помощью радиации. Как сообщил в интервью Global Times директор Центра ядерных технологий при Государственном... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:00

2021-08-28T09:00

2021-08-28T12:34

наука

воз

донской государственный технический университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

китай

малярия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Китае нашли способ уничтожения комаров с помощью радиации. Как сообщил в интервью Global Times директор Центра ядерных технологий при Государственном ведомстве по атомной энергетике У Чжундао, радиация помогает эффективно препятствовать размножению насекомых. Российский ученый прокомментировал разработку китайских коллег в беседе с информационным агентством Sputnik.Китай централизованно боролся с малярией с 50-х годов прошлого века, применялись разные методы. Использовались противомоскитные сетки с инсектицидами, осушение территорий, поиск новых препаратов для борьбы с малярией.Новый метод прост по своей сути — облучение радиацией делает мужские особи комаров стерильными, вследствие чего они не могут размножаться при встрече с самками комаров из дикой природы. Кроме того, атомная энергия не наносит вреда окружающей среде и убивает устойчивых к химикатам москитов.Российский ученый, кандидат биологических наук, доцент факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета (ДГТУ) Александр Евсюков отметил в интервью Sputnik эффективность и безопасность метода, но предостерег от возможных негативных последствий.Не факт, что расширение ареала было как-то связано с экспериментом, могли повлиять и другие факторы. Но факт остается фактом — популяция восстановилась. Предполагается, что самки как-то научились отличать стерильных ГМ-самцов от нормальных и не спаривались с ними."Здесь главное соблюдать баланс", — считает биолог. Ведь полностью уничтожить комаров — очень плохая идея. Это приведет к непредсказуемым последствиям: исчезнет кормовая база многих насекомоядных видов, уменьшится количество опылителей, которыми могут быть самцы комаров.Кроме того, личинки комаров достаточно эффективно фильтруют и очищают воду.Борьба с переносчиками"В плане комплекса мер по борьбе с комарами — переносчиками заболеваний, конечно, опыт Китая имеет огромное значение. Как и опыт других стран, победивших малярию, таких как Республика Узбекистан, Аргентина и многие другие", — отметил Александр Евсюков.По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, переносимых комарами, умирают более 700 000 человек (лихорадка Зика, лихорадка денге, малярия). А в 2021 году ВОЗ признала КНР страной, свободной от малярии.По мнению китайских ученых, только современные технологии позволят человечеству избавиться от комаров — переносчиков опасных болезней и поставить под контроль их распространение.Как рассказал Спутнику Евсюков, подобные разработки начали в мире проводиться с 50-х годов XX века в разных странах, в том числе в СССР."Был, например, такой ученый, Александр Серебровский, который разрабатывал аналогичные способы борьбы. Правда, изначально касались эти разработки не переносчиков заболеваний, а сельскохозяйственных вредителей. Так, в нашей стране этим методом боролись с яблонной плодожоркой, а в США с мясной мухой. Эти эксперименты были довольно успешны", — рассказал российский ученый.Иные путиКак рассказал Спутнику Евсюков, альтернативных методов борьбы с комарами множество. Некоторые из них разрабатываются, другие только предполагаются.Эффективным методом, по словам Евсюкова, может также стать использование микроспоридий. Это такие одноклеточные грибоподобные организмы, которые паразитируют в клетках разных видов насекомых и приводят к стерилизации или гибели своих хозяев. Есть еще и различные виды бактерий, которые производят смертельные для насекомых токсины.Университет Сунь Ятсена также создал "москитную фабрику" по массовому выведению стерильных комаров. Планируя выпуск от 40 до 50 миллионов стерильных комаров в неделю, Китай может внести больший вклад в борьбу с болезнями, передаваемыми комарами, в развивающихся странах и в решение международных проблем общественного здравоохранения.Материал предоставлен информационным агентством Sputnik.

https://ria.ru/20210603/komary-1735265626.html

https://ria.ru/20200715/1574372727.html

https://ria.ru/20190808/1557303392.html

россия

китай

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воз, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, китай, малярия