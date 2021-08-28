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На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку
На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку - РИА Новости, 28.08.2021
На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку
С авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:51
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.Инцидент произошел 12 августа, полицию на борт вызвал экипаж."Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью", — сказали в ведомстве.Полицейские доставили в дежурную часть пассажирку 1978 года рождения. Ей может грозить административный арест на 15 суток.
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происшествия, москва, россия
20:51 28.08.2021 (обновлено: 22:05 28.08.2021)
 
На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку

На рейсе Москва — Сочи на дебоширку составили протокол за неадекватное поведение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С авиарейса МоскваСочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
Инцидент произошел 12 августа, полицию на борт вызвал экипаж.
"Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью", — сказали в ведомстве.
Полицейские доставили в дежурную часть пассажирку 1978 года рождения. Ей может грозить административный арест на 15 суток.
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