https://ria.ru/20210828/deboshir-1747686174.html

На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку

На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку - РИА Новости, 28.08.2021

На рейсе Москва — Сочи задержали дебоширку

С авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:51

2021-08-28T20:51

2021-08-28T22:05

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С авиарейса Москва — Сочи сняли пассажирку за неадекватное поведение, на нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство", сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.Инцидент произошел 12 августа, полицию на борт вызвал экипаж."Прибывшие на борт воздушного судна полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров в салоне воздушного судна находилась по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью", — сказали в ведомстве.Полицейские доставили в дежурную часть пассажирку 1978 года рождения. Ей может грозить административный арест на 15 суток.

https://ria.ru/20210622/deboshir-1737998640.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия