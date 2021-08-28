Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий по сотрудничеству на 2021-24 годы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) приняли план действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран группы, сообщает министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии.
"На встрече министров был принят "План действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран БРИКС". План действий на 2021-2024 годы предусматривает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства между странами БРИКС и фокусируется на темах продовольственной безопасности, благосостояния фермеров, сохранения агробиоразнообразия, устойчивости систем продовольственного и сельскохозяйственного производства, продвижения цифровых сельскохозяйственных решений и так далее, которые являются неотъемлемой частью устойчивого развития сельского хозяйства", - отметило министерство.
В ходе встречи министры также "ввели в действие Платформу сельскохозяйственных исследований БРИКС, подготовленную и созданную в Индии для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и инноваций между государствами-членами БРИКС".
Отмечается, что эта платформа будет способствовать сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований, распространения знаний, передачи технологий, обучения и наращивания потенциала и призвана помочь в решении проблем мирового голода, бедности и неравенства путем содействия устойчивому развитию сельского хозяйства посредством стратегического сотрудничества в сельском хозяйстве и смежном секторе.
Ведомство также напомнило, что БРИКС объединяет крупнейшие развивающиеся экономики мира, в которых проживает 41% населения мира, на их долю приходится 24% мирового ВВП и более 16% доли в мировой торговле.
17 ноября 2020, 03:32Группа БРИКС