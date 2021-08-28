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Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы - РИА Новости, 28.08.2021
Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) приняли план действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:59
2021-08-28T13:59
экономика
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бразилия
юар
китай
брикс
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) приняли план действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран группы, сообщает министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии."На встрече министров был принят "План действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран БРИКС". План действий на 2021-2024 годы предусматривает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства между странами БРИКС и фокусируется на темах продовольственной безопасности, благосостояния фермеров, сохранения агробиоразнообразия, устойчивости систем продовольственного и сельскохозяйственного производства, продвижения цифровых сельскохозяйственных решений и так далее, которые являются неотъемлемой частью устойчивого развития сельского хозяйства", - отметило министерство.В ходе встречи министры также "ввели в действие Платформу сельскохозяйственных исследований БРИКС, подготовленную и созданную в Индии для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и инноваций между государствами-членами БРИКС".Отмечается, что эта платформа будет способствовать сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований, распространения знаний, передачи технологий, обучения и наращивания потенциала и призвана помочь в решении проблем мирового голода, бедности и неравенства путем содействия устойчивому развитию сельского хозяйства посредством стратегического сотрудничества в сельском хозяйстве и смежном секторе.Ведомство также напомнило, что БРИКС объединяет крупнейшие развивающиеся экономики мира, в которых проживает 41% населения мира, на их долю приходится 24% мирового ВВП и более 16% доли в мировой торговле.
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экономика, индия, бразилия, юар, китай, брикс, россия
13:59 28.08.2021
 
Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы

Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий по сотрудничеству на 2021-24 годы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. 4 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Министры сельского хозяйства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) приняли план действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран группы, сообщает министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии.
"На встрече министров был принят "План действий на 2021-24 годы по сельскохозяйственному сотрудничеству стран БРИКС". План действий на 2021-2024 годы предусматривает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства между странами БРИКС и фокусируется на темах продовольственной безопасности, благосостояния фермеров, сохранения агробиоразнообразия, устойчивости систем продовольственного и сельскохозяйственного производства, продвижения цифровых сельскохозяйственных решений и так далее, которые являются неотъемлемой частью устойчивого развития сельского хозяйства", - отметило министерство.
В ходе встречи министры также "ввели в действие Платформу сельскохозяйственных исследований БРИКС, подготовленную и созданную в Индии для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований и инноваций между государствами-членами БРИКС".
Отмечается, что эта платформа будет способствовать сотрудничеству в области сельскохозяйственных исследований, распространения знаний, передачи технологий, обучения и наращивания потенциала и призвана помочь в решении проблем мирового голода, бедности и неравенства путем содействия устойчивому развитию сельского хозяйства посредством стратегического сотрудничества в сельском хозяйстве и смежном секторе.
Ведомство также напомнило, что БРИКС объединяет крупнейшие развивающиеся экономики мира, в которых проживает 41% населения мира, на их долю приходится 24% мирового ВВП и более 16% доли в мировой торговле.
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