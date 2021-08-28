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Власти опровергли сообщение об отключении ИВЛ в больнице в Ярославле
Власти опровергли сообщение об отключении ИВЛ в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021
Власти опровергли сообщение об отключении ИВЛ в больнице в Ярославле
Подача кислорода в больнице в Ярославле, где был пожар, не нарушена, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:42
2021-08-28T07:36
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Подача кислорода в больнице в Ярославле, где был пожар, не нарушена, сообщило правительство региона.Ранее представитель экстренных служб сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в ярославской больнице №3. По его словам, после возгорания отключились аппараты ИВЛ, люди погибли из-за этого. Он также сообщал, что эвакуировали 70 пациентов. Позднее информированный источник сообщил РИА Новости, что погиб один человек, а за жизнь двоих борются врачи.Позже правительство региона подтвердило смерть одного человека, заявив, что причина смерти не связана с возгоранием. По данным властей, задымление возникло в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3.
https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html
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происшествия, ярославль
00:42 28.08.2021 (обновлено: 07:36 28.08.2021)
 
Власти опровергли сообщение об отключении ИВЛ в больнице в Ярославле

Власти опровергли сообщение об отключении аппаратов ИВЛ в больнице в Ярославле

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Подача кислорода в больнице в Ярославле, где был пожар, не нарушена, сообщило правительство региона.
"Восемь пациентов из реанимации больницы переведены в больницу имени Семашко. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушены, идут в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в ярославской больнице №3. По его словам, после возгорания отключились аппараты ИВЛ, люди погибли из-за этого. Он также сообщал, что эвакуировали 70 пациентов. Позднее информированный источник сообщил РИА Новости, что погиб один человек, а за жизнь двоих борются врачи.
Позже правительство региона подтвердило смерть одного человека, заявив, что причина смерти не связана с возгоранием. По данным властей, задымление возникло в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3.
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