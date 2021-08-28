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США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле

США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле - РИА Новости, 28.08.2021

США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле

Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T05:00

2021-08-28T05:00

2021-08-28T10:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

нато

министерство обороны сша

нангархар

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.Загоризонтную контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар.При этом Пентагон не уточнил, связана ли нынешняя операция с терактом у аэропорта Кабула. Двадцать шестого августа там прогремели два взрыва, жертвами которых стали около 200 человек, в том числе как минимум 13 американских военных. Сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ*.Вывод американских войск из Афганистана должен завершиться к 31 августа. На этом фоне боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, 15 августа заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Талибы также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт — сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на миссии других стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. * Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

нангархар

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато, министерство обороны сша, нангархар, вашингтон