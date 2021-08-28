https://ria.ru/20210828/boevik-1747620991.html
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле - РИА Новости, 28.08.2021
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле
Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T05:00
2021-08-28T05:00
2021-08-28T10:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
нато
министерство обороны сша
нангархар
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.Загоризонтную контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар.При этом Пентагон не уточнил, связана ли нынешняя операция с терактом у аэропорта Кабула. Двадцать шестого августа там прогремели два взрыва, жертвами которых стали около 200 человек, в том числе как минимум 13 американских военных. Сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ*.Вывод американских войск из Афганистана должен завершиться к 31 августа. На этом фоне боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, 15 августа заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Талибы также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт — сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на миссии других стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. * Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
нангархар
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, министерство обороны сша, нангархар, вашингтон
05:00 28.08.2021 (обновлено: 10:41 28.08.2021)
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле
Пентагон: США уничтожили боевика ИГ в Афганистане в ходе спецоперации