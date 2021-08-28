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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/boevik-1747620991.html
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле - РИА Новости, 28.08.2021
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле
Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T05:00
2021-08-28T10:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
нато
министерство обороны сша
нангархар
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.Загоризонтную контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар.При этом Пентагон не уточнил, связана ли нынешняя операция с терактом у аэропорта Кабула. Двадцать шестого августа там прогремели два взрыва, жертвами которых стали около 200 человек, в том числе как минимум 13 американских военных. Сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ*.Вывод американских войск из Афганистана должен завершиться к 31 августа. На этом фоне боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, 15 августа заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.Талибы также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт — сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на миссии других стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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нангархар
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в мире, сша, нато, министерство обороны сша, нангархар, вашингтон
05:00 28.08.2021 (обновлено: 10:41 28.08.2021)
 
США нанесли авиаудар в Афганистане после теракта в Кабуле

Пентагон: США уничтожили боевика ИГ в Афганистане в ходе спецоперации

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Американские военные c помощью беспилотника уничтожили на востоке Афганистана боевика "Исламского государства"*, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
Загоризонтную контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар.

"По предварительным данным, цель уничтожена <…> Потерь среди гражданских нет", — говорится в сообщении.

При этом Пентагон не уточнил, связана ли нынешняя операция с терактом у аэропорта Кабула. Двадцать шестого августа там прогремели два взрыва, жертвами которых стали около 200 человек, в том числе как минимум 13 американских военных. Сообщалось, что ответственность за атаку взяло на себя ИГ*.
Вывод американских войск из Афганистана должен завершиться к 31 августа. На этом фоне боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, 15 августа заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер.
Талибы также контролируют все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт — сейчас там продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на миссии других стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАНАТОМинистерство обороны СШАНангархарВашингтон
 
 
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