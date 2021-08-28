https://ria.ru/20210828/bid-1747653099.html

Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год

Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год - РИА Новости, 28.08.2021

Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год

"Газпром экспорт" прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:32

2021-08-28T14:32

2021-08-28T14:32

экономика

газпром экспорт

германия

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром экспорт" прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В материале уточняется, что на этой неделе компания планировала продавать сырье с поставкой в 2022 и 2023 годах, но уже начиная со среды подать заявку можно было только на зимний период 2022/2023 и на 2023 год.По словам собеседников агентства, изменения на торговой площадке появились спустя час после того, как суд в Германии подтвердил, что газопровод "Северный поток — 2" нельзя вывести из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими двумя событиями нет.Bloomberg пишет, что "европейские трейдеры находятся на грани", так как им не хватает времени заполнить хранилища до начала зимы, когда спрос резко возрастет.Агентство уточнило, что в пресс-службе "Газпром экспорта" не ответили на запрос.Накануне, по данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба, голландского TTF, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов она достигала рекордных 585,6 доллара.

https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, германия, северный поток — 2