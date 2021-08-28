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Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год
Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год - РИА Новости, 28.08.2021
Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год
"Газпром экспорт" прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:32
2021-08-28T14:32
экономика
газпром экспорт
германия
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром экспорт" прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В материале уточняется, что на этой неделе компания планировала продавать сырье с поставкой в 2022 и 2023 годах, но уже начиная со среды подать заявку можно было только на зимний период 2022/2023 и на 2023 год.По словам собеседников агентства, изменения на торговой площадке появились спустя час после того, как суд в Германии подтвердил, что газопровод "Северный поток — 2" нельзя вывести из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими двумя событиями нет.Bloomberg пишет, что "европейские трейдеры находятся на грани", так как им не хватает времени заполнить хранилища до начала зимы, когда спрос резко возрастет.Агентство уточнило, что в пресс-службе "Газпром экспорта" не ответили на запрос.Накануне, по данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба, голландского TTF, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов она достигала рекордных 585,6 доллара.
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экономика, газпром экспорт, германия, северный поток — 2
14:32 28.08.2021
 
Bloomberg: "Газпром экспорт" остановил электронные торги газом на 2022 год

Bloomberg: "Газпром экспорт" перестал продавать газ на 2022 год на электронной платформе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. "Газпром экспорт" прекратил предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В материале уточняется, что на этой неделе компания планировала продавать сырье с поставкой в 2022 и 2023 годах, но уже начиная со среды подать заявку можно было только на зимний период 2022/2023 и на 2023 год.
По словам собеседников агентства, изменения на торговой площадке появились спустя час после того, как суд в Германии подтвердил, что газопровод "Северный поток — 2" нельзя вывести из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылается агентство, заявили, что связи между этими двумя событиями нет.
Bloomberg пишет, что "европейские трейдеры находятся на грани", так как им не хватает времени заполнить хранилища до начала зимы, когда спрос резко возрастет.
Агентство уточнило, что в пресс-службе "Газпром экспорта" не ответили на запрос.
Накануне, по данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба, голландского TTF, выросла до 582 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов она достигала рекордных 585,6 доллара.
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ЭкономикаГазпром ЭкспортГерманияСеверный поток — 2
 
 
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