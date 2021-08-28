https://ria.ru/20210828/berlin-1747680065.html
На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских
На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских - РИА Новости, 28.08.2021
На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских
Четверо полицейских пострадали на несанкционированных акциях в Берлине, сообщила РИА Новости представитель полиции с места событий. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:36
2021-08-28T19:36
2021-08-28T23:36
берлин (город)
в мире
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали на несанкционированных акциях в Берлине, сообщила РИА Новости представитель полиции с места событий.Митинг противников COVID-ограничений проходил на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих. Кроме того, силовики перекрыли все пути, ведущие туда.Сегодня в Германии полностью привиты почти 60 процентов населения. При этом заболеваемость в последние месяцы растет, ежедневный прирост после низких показателей июня-июля вернулся в район десяти тысяч новых случаев.
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Столкновения участников уличных акций с полицией в Берлине
Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Сообщается о столкновениях протестующих с полицией.
2021-08-28T19:36
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РИА Новости
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берлин (город), в мире, коронавирус covid-19
19:36 28.08.2021 (обновлено: 23:36 28.08.2021)
На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских
На митинге в Берлине пострадали четыре стража правопорядка