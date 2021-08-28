https://ria.ru/20210828/berlin-1747680065.html

На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских

На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских - РИА Новости, 28.08.2021

На митинге в Берлине прошли беспорядки, пострадали четверо полицейских

Четверо полицейских пострадали на несанкционированных акциях в Берлине, сообщила РИА Новости представитель полиции с места событий. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:36

2021-08-28T19:36

2021-08-28T23:36

берлин (город)

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БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Четверо полицейских пострадали на несанкционированных акциях в Берлине, сообщила РИА Новости представитель полиции с места событий.Митинг противников COVID-ограничений проходил на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих. Кроме того, силовики перекрыли все пути, ведущие туда.Сегодня в Германии полностью привиты почти 60 процентов населения. При этом заболеваемость в последние месяцы растет, ежедневный прирост после низких показателей июня-июля вернулся в район десяти тысяч новых случаев.

https://ria.ru/20210828/parizh-1747659212.html

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Столкновения участников уличных акций с полицией в Берлине Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Сообщается о столкновениях протестующих с полицией. 2021-08-28T19:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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берлин (город), в мире, коронавирус covid-19