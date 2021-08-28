https://ria.ru/20210828/berlin-1747677021.html
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2021
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:52
2021-08-28T18:52
2021-08-28T19:25
в мире
берлин (город)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747677164_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ad4d87b61fcdfe9a8528e97f6b4e88ab.jpg
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону представитель полиции."Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски. В течение дня полиция наблюдала несанкционированные акции в центре города, есть временно задержанные, полиция устанавливает личности нарушителей. Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных", - заявил представитель ведомства.Он отказался привести какие-либо цифры, сославшись на то, что акция в данный момент продолжается. Ранее телеканал N24 сообщил о 36 временно задержанных, одном пострадавшем полицейском.Полиция Берлина сообщила ранее в соцсети Twitter, что в выходные в центре города было запрещено проведение ряда уличных акций, порядок в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских.
https://ria.ru/20210828/parizh-1747659212.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747677164_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_ad841d745281bd76f38005b665218bb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), коронавирус covid-19
18:52 28.08.2021 (обновлено: 19:25 28.08.2021)
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
В уличных акциях в Берлине участвуют несколько тысяч человек
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.
Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине
, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону представитель полиции.
"Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски. В течение дня полиция наблюдала несанкционированные акции в центре города, есть временно задержанные, полиция устанавливает личности нарушителей. Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных", - заявил представитель ведомства.
Он отказался привести какие-либо цифры, сославшись на то, что акция в данный момент продолжается. Ранее телеканал N24 сообщил о 36 временно задержанных, одном пострадавшем полицейском.
Полиция Берлина сообщила ранее в соцсети Twitter, что в выходные в центре города было запрещено проведение ряда уличных акций, порядок в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских.