https://ria.ru/20210828/berlin-1747677021.html

На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек

На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2021

На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек

Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:52

2021-08-28T18:52

2021-08-28T19:25

в мире

берлин (город)

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону представитель полиции."Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски. В течение дня полиция наблюдала несанкционированные акции в центре города, есть временно задержанные, полиция устанавливает личности нарушителей. Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных", - заявил представитель ведомства.Он отказался привести какие-либо цифры, сославшись на то, что акция в данный момент продолжается. Ранее телеканал N24 сообщил о 36 временно задержанных, одном пострадавшем полицейском.Полиция Берлина сообщила ранее в соцсети Twitter, что в выходные в центре города было запрещено проведение ряда уличных акций, порядок в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских.

https://ria.ru/20210828/parizh-1747659212.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), коронавирус covid-19