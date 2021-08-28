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На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2021
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек
Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:52
2021-08-28T19:25
в мире
берлин (город)
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону представитель полиции."Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски. В течение дня полиция наблюдала несанкционированные акции в центре города, есть временно задержанные, полиция устанавливает личности нарушителей. Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных", - заявил представитель ведомства.Он отказался привести какие-либо цифры, сославшись на то, что акция в данный момент продолжается. Ранее телеканал N24 сообщил о 36 временно задержанных, одном пострадавшем полицейском.Полиция Берлина сообщила ранее в соцсети Twitter, что в выходные в центре города было запрещено проведение ряда уличных акций, порядок в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских.
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в мире, берлин (город), коронавирус covid-19
18:52 28.08.2021 (обновлено: 19:25 28.08.2021)
 
На уличные акции в Берлине вышли несколько тысяч человек

В уличных акциях в Берлине участвуют несколько тысяч человек

© REUTERS / Hannibal HanschkeТехно-парад на улице в Берлине, Германия
Техно-парад на улице в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в уличных акциях в Берлине, они протестуют против ограничений в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости по телефону представитель полиции.
"Около двух тысяч человек в настоящее время собрались на санкционированном митинге на Потсдамер плац. Люди стоят, не соблюдая дистанции, у части отсутствуют защитные маски. В течение дня полиция наблюдала несанкционированные акции в центре города, есть временно задержанные, полиция устанавливает личности нарушителей. Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных", - заявил представитель ведомства.
Акция противников санитарных пропусков в Париже - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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Он отказался привести какие-либо цифры, сославшись на то, что акция в данный момент продолжается. Ранее телеканал N24 сообщил о 36 временно задержанных, одном пострадавшем полицейском.
Полиция Берлина сообщила ранее в соцсети Twitter, что в выходные в центре города было запрещено проведение ряда уличных акций, порядок в городе обеспечивают около двух тысяч полицейских.
 
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