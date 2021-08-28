https://ria.ru/20210828/belousov-1747644951.html
Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств
Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств - РИА Новости, 28.08.2021
Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрели строящиеся объекты Сибирского кластера искусств и Президентское... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:55
2021-08-28T12:55
2021-08-28T12:55
общество
кемеровская область
андрей белоусов
сергей цивилев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрели строящиеся объекты Сибирского кластера искусств и Президентское кадетское училище в Кузбассе, сообщается на сайте правительства.Уточняется, что в программу поездки также входит посещение разреза "Черниговец", встреча с работниками угольных предприятий и совещание по развитию угольной промышленности.Белоусов отметил, что за последний год в Кузбассе было построено много объектов, прежде всего, в образовательном кластере, аналогов которым в Сибирском федеральном округе нет."В прошлом году на месте хореографической и музыкальной школы был котлован. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, одних из лучших в стране - это точно, а может, и в мире", - сказал он.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html
кемеровская область
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общество, кемеровская область, андрей белоусов, сергей цивилев
Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств
Первый вице-премьер Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
и глава Кемеровской области Сергей Цивилев
осмотрели строящиеся объекты Сибирского кластера искусств и Президентское кадетское училище в Кузбассе, сообщается на сайте
правительства.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов совместно с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств, Президентское кадетское училище, ледовый дворец "Кузбасс", а также посетил монумент "Память шахтерам Кузбасса" и парк Ангелов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в программу поездки также входит посещение разреза "Черниговец", встреча с работниками угольных предприятий и совещание по развитию угольной промышленности.
Белоусов отметил, что за последний год в Кузбассе было построено много объектов, прежде всего, в образовательном кластере, аналогов которым в Сибирском федеральном округе нет.
"В прошлом году на месте хореографической и музыкальной школы был котлован. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, одних из лучших в стране - это точно, а может, и в мире", - сказал он.