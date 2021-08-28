https://ria.ru/20210828/belousov-1747644951.html

Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств

Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств - РИА Новости, 28.08.2021

Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрели строящиеся объекты Сибирского кластера искусств и Президентское... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:55

2021-08-28T12:55

2021-08-28T12:55

общество

кемеровская область

андрей белоусов

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_0:46:2897:1676_1920x0_80_0_0_77a1ac1ad1f39dcd7c86596cb873ea37.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрели строящиеся объекты Сибирского кластера искусств и Президентское кадетское училище в Кузбассе, сообщается на сайте правительства.Уточняется, что в программу поездки также входит посещение разреза "Черниговец", встреча с работниками угольных предприятий и совещание по развитию угольной промышленности.Белоусов отметил, что за последний год в Кузбассе было построено много объектов, прежде всего, в образовательном кластере, аналогов которым в Сибирском федеральном округе нет."В прошлом году на месте хореографической и музыкальной школы был котлован. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, одних из лучших в стране - это точно, а может, и в мире", - сказал он.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944924.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кемеровская область, андрей белоусов, сергей цивилев