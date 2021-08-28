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В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью - РИА Новости, 28.08.2021
В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
Байкер-подросток без прав в городе Сухой Лог Свердловской области сбил семью, пострадали четыре пешехода, сообщает в субботу управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:05
2021-08-28T14:05
происшествия
юбилейный
сухой лог
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Байкер-подросток без прав в городе Сухой Лог Свердловской области сбил семью, пострадали четыре пешехода, сообщает в субботу управление ГИБДД по региону.ДТП произошло поздним вечером в пятницу напротив дома №17 по улице Юбилейная."Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист", - говорится в сообщении.У мужчины 39 лет медики диагностировали перелом лодыжки, у мальчика 11 лет - перелом обеих голеней, у женщины 37 лет - ушибы голеней, у трехлетнего мальчика, находившегося в момент аварии в коляске, - ушиб бедра. Сам мотоциклист получил ушибы и ссадины, в лечении не нуждается.Установлено, что мотоцикл, которым управлял подросток, не зарегистрирован в установленном законом порядке, имеет рабочий объем двигателя 600 кубических сантиметров и относится к транспортным средствам категории "А", права управления которым подросток не имеет. Семнадцатилетний водитель мотоцикла пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что мотоцикл приобрел его отец еще зимой, на учет в ГИБДД не ставил, так как отец тоже не имеет права управления категории "А". Подросток катался на мотоцикле все лето с разрешения отца, уточняет ГИБДД.В отношении водителя мотоцикла возбуждены административные производства по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством​ лицом, не имеющим права управления, по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по части 2 статьи 12.37 КоАП за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ в отношении отца подростка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, отмечает автоинспекция.
https://ria.ru/20210827/taksist-1747605699.html
https://ria.ru/20210827/moskva-1747509812.html
https://ria.ru/20210826/avtomobil-1747373618.html
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происшествия, юбилейный, сухой лог, россия
14:05 28.08.2021
 
В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью

Байкер-подросток без прав сбил семью в Свердловской области, пострадали 4 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Байкер-подросток без прав в городе Сухой Лог Свердловской области сбил семью, пострадали четыре пешехода, сообщает в субботу управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло поздним вечером в пятницу напротив дома №17 по улице Юбилейная.
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"Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав, двигаясь по центру города, не заметил пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд, мотоцикл опрокинулся. В результате аварии пострадала семья из четырех человек и сам мотоциклист", - говорится в сообщении.
У мужчины 39 лет медики диагностировали перелом лодыжки, у мальчика 11 лет - перелом обеих голеней, у женщины 37 лет - ушибы голеней, у трехлетнего мальчика, находившегося в момент аварии в коляске, - ушиб бедра. Сам мотоциклист получил ушибы и ссадины, в лечении не нуждается.
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Вчера, 13:46
В Москве сотрудник ГИБДД сбил ребенка на служебном автомобиле
Установлено, что мотоцикл, которым управлял подросток, не зарегистрирован в установленном законом порядке, имеет рабочий объем двигателя 600 кубических сантиметров и относится к транспортным средствам категории "А", права управления которым подросток не имеет. Семнадцатилетний водитель мотоцикла пояснил сотрудникам госавтоинспекции, что мотоцикл приобрел его отец еще зимой, на учет в ГИБДД не ставил, так как отец тоже не имеет права управления категории "А". Подросток катался на мотоцикле все лето с разрешения отца, уточняет ГИБДД.
В отношении водителя мотоцикла возбуждены административные производства по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством​ лицом, не имеющим права управления, по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, по части 2 статьи 12.37 КоАП за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также решается вопрос о возбуждении административного производства по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ в отношении отца подростка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, отмечает автоинспекция.
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26 августа, 16:31
В Новой Москве автомобиль сбил ребенка на самокате
 
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