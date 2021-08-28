https://ria.ru/20210828/bayden-1747690841.html

Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток

Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток - РИА Новости, 28.08.2021

Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток

Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:50

2021-08-28T21:50

2021-08-28T22:47

в мире

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден."Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.Байден добавил, что приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого "полномочиями, ресурсами и планами"."Они заверили меня, что это так. Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - сказал президент.Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска.Байден сказал, что обсудил со своими советниками и генералитетом возможности продолжения вывоза людей после вывода войск.США не ограничатся единственным ударом по террористической группировке "Исламское государство – Вилаят Хорасан"* в Афганистане и продолжат выслеживать всех, кто причастен ко взрыву в аэропорту Кабула, унесшему жизни 13 американских военных, заявил президент Джо Байден.Накануне американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал двух высокопоставленных боевиков группировки, которую США обвиняют в теракте."Этот удар не был последним. Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html

кабул (город)

сша

афганистан

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в мире, кабул (город), сша, афганистан, джо байден