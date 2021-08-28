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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/bayden-1747690841.html
Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток
Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток - РИА Новости, 28.08.2021
Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток
Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:50
2021-08-28T22:47
в мире
кабул (город)
захват власти в афганистане талибами
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден."Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.Байден добавил, что приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого "полномочиями, ресурсами и планами"."Они заверили меня, что это так. Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - сказал президент.Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска.Байден сказал, что обсудил со своими советниками и генералитетом возможности продолжения вывоза людей после вывода войск.США не ограничатся единственным ударом по террористической группировке "Исламское государство – Вилаят Хорасан"* в Афганистане и продолжат выслеживать всех, кто причастен ко взрыву в аэропорту Кабула, унесшему жизни 13 американских военных, заявил президент Джо Байден.Накануне американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал двух высокопоставленных боевиков группировки, которую США обвиняют в теракте."Этот удар не был последним. Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html
кабул (город)
сша
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в мире, кабул (город), сша, афганистан, джо байден
21:50 28.08.2021 (обновлено: 22:47 28.08.2021)
 
Байден ожидает новую атаку на аэропорт Кабула в течение суток

Президент США Байден: военные ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие сутки

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден.
"Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
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Байден добавил, что приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого "полномочиями, ресурсами и планами".
"Они заверили меня, что это так. Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - сказал президент.
Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска.
Байден сказал, что обсудил со своими советниками и генералитетом возможности продолжения вывоза людей после вывода войск.
США не ограничатся единственным ударом по террористической группировке "Исламское государство – Вилаят Хорасан"* в Афганистане и продолжат выслеживать всех, кто причастен ко взрыву в аэропорту Кабула, унесшему жизни 13 американских военных, заявил президент Джо Байден.
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Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол
Накануне американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал двух высокопоставленных боевиков группировки, которую США обвиняют в теракте.
"Этот удар не был последним. Мы продолжим охоту за всяким, кто был причастен к этой гнусной атаке и заставим их заплатить", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)СШААфганистанДжо Байден
 
 
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