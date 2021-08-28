https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html

"Катастрофа". Британцев поразило фото Байдена с пресс-конференции

"Катастрофа". Британцев поразило фото Байдена с пресс-конференции - РИА Новости, 28.08.2021

"Катастрофа". Британцев поразило фото Байдена с пресс-конференции

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают появившуюся накануне фотографию американского президента Джо Байдена с пресс-конференции по ситуации в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:36

2021-08-28T10:36

2021-08-28T12:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

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китай

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джо байден

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают появившуюся накануне фотографию американского президента Джо Байдена с пресс-конференции по ситуации в Афганистане.Главу Белого дома запечатлели во время дискуссии с репортером Fox News, который жестко раскритиковал организацию вывода войск из Афганистана, где в результате атак террористов ИГ* погибли 13 американских военнослужащих и множество мирных жителей.Большинство пользователей усомнились в искренности президента США, отметив, что он вряд ли понимает всю серьезность происходящего."Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние", — считает Laliem."Трамп бы никогда не вел себя как слабак. Он был настоящим командиром", — вспоминает Raining cats n dogs.Другие комментаторы не смогли удержаться от обсуждения умственных способностей Байдена."Это фото означает: "Я не в себе. А о чем я только что думал?" — иронизирует vintage."Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!" — драматизирует Endofcorona.Вместе с тем некоторые пользователи все же заступились за американского лидера. Так, один из них подчеркнул, что эта фотография показывает, насколько сильно Байден переживает из-за происходящего в Афганистане.Читатели не забыли упомянуть и Россию, которая, как считает mritryy, уже скоро "получит ключи от Белого дома"."Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу", — заключил Bigdog801980.Ситуация в АфганистанеВывод американских военных должен завершиться к 31 августа. На этом фоне боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер.Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, в котором продолжается эвакуация иностранцев и афганцев, работавших на миссии других стран. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, а на этой неделе у аэропорта прогремели два взрыва, ответственность за которые взяло на себя ИГ*.* Террористические организации, запрещенные в России.

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сша

китай

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, джо байден, россия