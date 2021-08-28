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"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021" - РИА Новости, 28.08.2021
"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с "танковым балетом" на форуме "Армия — 2021", опубликованном телеканалом RT в YouTube. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:52
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безопасность
технологии
кубинка
россия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с "танковым балетом" на форуме "Армия — 2021", опубликованном телеканалом RT в YouTube.Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины."Мне нравится, как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне", — написал один из пользователей."Прекрасно", — подчеркнула Patricia Dileonardo.Другие зрители отметили внимание постановщиков к деталям."Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков — отличный штрих. Невероятно", — написал Cam35mm.Также пользователи оценили другие элементы церемонии открытия форума: шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц."Армия — 2021" проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. В рамках форума предусмотрена демонстранционная программа военных подразделений и танковый биатлон.
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безопасность, технологии, кубинка, россия, форум "армия — 2021"
12:52 28.08.2021 (обновлено: 13:11 28.08.2021)
 

"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с "танковым балетом" на форуме "Армия — 2021", опубликованном телеканалом RT в YouTube.
Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины.
"Мне нравится, как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне", — написал один из пользователей.
"Прекрасно", — подчеркнула Patricia Dileonardo.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка и военнослужащие Белоруссии после шоу на церемонии открытия VII Армейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье
Девушка и военнослужащие Белоруссии после шоу на церемонии открытия VII Армейских международных игр АрМИ-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушка и военнослужащие Белоруссии после шоу на церемонии открытия VII Армейских международных игр "АрМИ-2021" на полигоне "Алабино" в Подмосковье
Другие зрители отметили внимание постановщиков к деталям.
"Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков — отличный штрих. Невероятно", — написал Cam35mm.
Также пользователи оценили другие элементы церемонии открытия форума: шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц.
"Армия — 2021" проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. В рамках форума предусмотрена демонстранционная программа военных подразделений и танковый биатлон.
Девушка у вертолета Ми-8, представленного на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
09:00
"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021"
 
БезопасностьТехнологииКубинкаРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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