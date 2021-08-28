https://ria.ru/20210828/balet-1747644709.html

"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"

"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021" - РИА Новости, 28.08.2021

"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"

Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с "танковым балетом" на форуме "Армия — 2021", опубликованном телеканалом RT в YouTube. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:52

2021-08-28T12:52

2021-08-28T13:11

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технологии

кубинка

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Иностранные интернет-пользователи восхитились роликом с "танковым балетом" на форуме "Армия — 2021", опубликованном телеканалом RT в YouTube.Комментаторы высоко оценили выступление экипажей и балерины."Мне нравится, как танки "танцуют" вместе с артистами на заднем фоне", — написал один из пользователей."Прекрасно", — подчеркнула Patricia Dileonardo.Другие зрители отметили внимание постановщиков к деталям."Галстук-бабочка, нарисованный на одном из танков — отличный штрих. Невероятно", — написал Cam35mm.Также пользователи оценили другие элементы церемонии открытия форума: шпагат военного между дулами танков и парашютную группу с флагами стран-участниц."Армия — 2021" проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. В рамках форума предусмотрена демонстранционная программа военных подразделений и танковый биатлон.

https://ria.ru/20210828/armiya-2021-1747502646.html

кубинка

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безопасность, технологии, кубинка, россия, форум "армия — 2021"