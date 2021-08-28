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В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП
В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021
В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в новой Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:28
2021-08-28T15:28
происшествия
новая москва
калужское шоссе
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в новой Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.По предварительным данным, на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе водитель легкового автомобиля остановился на обочине. Через некоторое время в легковушку въехала фура с цементом."В результате столкновения пострадали пять человек в легковушке, из них двое детей, мальчик девяти лет и девочка шести лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние других пострадавших оценивают медики.
https://ria.ru/20210828/dtp-1747621756.html
новая москва
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происшествия, новая москва, калужское шоссе
15:28 28.08.2021
 
В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

В новой Москве в 400 метрах до Калужского шоссе пять человек пострадали в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в новой Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По предварительным данным, на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе водитель легкового автомобиля остановился на обочине. Через некоторое время в легковушку въехала фура с цементом.
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"В результате столкновения пострадали пять человек в легковушке, из них двое детей, мальчик девяти лет и девочка шести лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние других пострадавших оценивают медики.
 
ПроисшествияНовая МоскваКалужское шоссе
 
 
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