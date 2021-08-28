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В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021

В новой Москве пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в новой Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T15:28

2021-08-28T15:28

2021-08-28T15:28

происшествия

новая москва

калужское шоссе

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в новой Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.По предварительным данным, на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе водитель легкового автомобиля остановился на обочине. Через некоторое время в легковушку въехала фура с цементом."В результате столкновения пострадали пять человек в легковушке, из них двое детей, мальчик девяти лет и девочка шести лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние других пострадавших оценивают медики.

https://ria.ru/20210828/dtp-1747621756.html

новая москва

калужское шоссе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая москва, калужское шоссе