https://ria.ru/20210828/arest-1747651337.html

Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве

Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве - РИА Новости, 28.08.2021

Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве

Суд арестовал второго блогера, который вместе с подельником распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке в Москве, сообщается в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:07

2021-08-28T14:07

2021-08-28T14:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал второго блогера, который вместе с подельником распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида в Измайловском парке. Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего прыснули из баллончика ей в лицо.Отмечается, что на видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, который они позже распылили в лицо женщине в Измайловском парке.В пятницу Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко по тому же делу на 2 месяца.

https://ria.ru/20210827/ballonchik-1747504291.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва