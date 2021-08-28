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Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве - РИА Новости, 28.08.2021
Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
Суд арестовал второго блогера, который вместе с подельником распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке в Москве, сообщается в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:07
2021-08-28T14:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал второго блогера, который вместе с подельником распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида в Измайловском парке. Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего прыснули из баллончика ей в лицо.Отмечается, что на видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, который они позже распылили в лицо женщине в Измайловском парке.В пятницу Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко по тому же делу на 2 месяца.
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происшествия, москва
14:07 28.08.2021
 
Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве

Суд арестовал блогера, с подельником распылившего газ в лицо женщине в парке в Москве

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал второго блогера, который вместе с подельником распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.
Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида в Измайловском парке. Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего прыснули из баллончика ей в лицо.
"Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия) УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, который они позже распылили в лицо женщине в Измайловском парке.
В пятницу Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко по тому же делу на 2 месяца.
Блогер объяснил, почему распылил баллончик в лицо женщине
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Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок
 
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