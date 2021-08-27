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Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине
Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине - РИА Новости, 27.08.2021
Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине
Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:54
2021-08-27T16:54
2021-08-27T17:24
происшествия
блогер
москва
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Дмитерко останется под стражей на два месяца.Инцидент произошел на днях в Измайловском парке. На видео с места событий видно, как двое мужчин подходят к женщине и один из них брызгает ей в лицо из баллончика. Перед этим мужчины попросили у женщины зарядное устройство для телефона.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Дмитерко грозит до семи лет лишения свободы.По сведениям столичной прокуратуры, пострадавшей 55 лет, она инвалид.
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Блогер Евгений Дмитерко слушает решение суда об аресте
Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине. Дмитерко останется под стражей на два месяца.
2021-08-27T16:54
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происшествия, блогер, москва, россия
16:54 27.08.2021 (обновлено: 17:24 27.08.2021)
Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине
Суд в Москве арестовал блогера Дмитерко, распылившего газ в лицо женщине