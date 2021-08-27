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Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине

Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине - РИА Новости, 27.08.2021

Суд арестовал блогера, распылившего газ в лицо женщине

Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:54

2021-08-27T16:54

2021-08-27T17:24

происшествия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Дмитерко останется под стражей на два месяца.Инцидент произошел на днях в Измайловском парке. На видео с места событий видно, как двое мужчин подходят к женщине и один из них брызгает ей в лицо из баллончика. Перед этим мужчины попросили у женщины зарядное устройство для телефона.Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Дмитерко грозит до семи лет лишения свободы.По сведениям столичной прокуратуры, пострадавшей 55 лет, она инвалид.

https://ria.ru/20210827/ballonchik-1747504291.html

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2021

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Блогер Евгений Дмитерко слушает решение суда об аресте Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине. Дмитерко останется под стражей на два месяца. 2021-08-27T16:54 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, блогер, москва, россия