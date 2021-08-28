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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747692000.html
Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане
Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021
Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане
Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:05
2021-08-28T22:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
москва
нато
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно, заявил спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов."Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, Россия "относительно комфортно" встретила перемены в Афганистане, так как на протяжении восьми лет уже вела контакты с талибами."Откровенно говоря, мы этим занимались примерно последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане", - добавил он.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html
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в мире, сша, талибан, москва, нато, замир кабулов, россия
22:05 28.08.2021 (обновлено: 22:46 28.08.2021)
 
Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане

Представитель МИД Кабулов: Москве придется налаживать отношения с властью в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно, заявил спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов.
"Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 21:04Захват власти в Афганистане талибами
Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол
По его словам, Россия "относительно комфортно" встретила перемены в Афганистане, так как на протяжении восьми лет уже вела контакты с талибами.
"Откровенно говоря, мы этим занимались примерно последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане", - добавил он.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанМоскваНАТОЗамир КабуловРоссия
 
 
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