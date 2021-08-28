22:05 28.08.2021 (обновлено: 22:46 28.08.2021)
Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане
Представитель МИД Кабулов: Москве придется налаживать отношения с властью в Афганистане
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно, заявил спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов.
"Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, Россия "относительно комфортно" встретила перемены в Афганистане, так как на протяжении восьми лет уже вела контакты с талибами.
"Откровенно говоря, мы этим занимались примерно последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане", - добавил он.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России террористическая организация.