https://ria.ru/20210828/afganistan-1747692000.html

Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане

Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021

Кабулов: Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане

Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:05

2021-08-28T22:05

2021-08-28T22:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

москва

нато

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно, заявил спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов."Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, Россия "относительно комфортно" встретила перемены в Афганистане, так как на протяжении восьми лет уже вела контакты с талибами."Откровенно говоря, мы этим занимались примерно последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане", - добавил он.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747691123.html

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в мире, сша, талибан, москва, нато, замир кабулов, россия