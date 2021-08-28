https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html

Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол

Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол - РИА Новости, 28.08.2021

Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол

ИГИЛ* терактом в аэропорту Кабула бросило вызов не США, а талибам (террористическая организация, запрещена в РФ), между ними идет непримиримая борьба, заявил в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:04

2021-08-28T21:04

2021-08-28T21:17

в мире

кабул (город)

афганистан

захват власти в афганистане талибами

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ИГИЛ* терактом в аэропорту Кабула бросило вызов не США, а талибам (террористическая организация, запрещена в РФ), между ними идет непримиримая борьба, заявил в субботу посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту был ИГИЛ*, то он бросил вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже",- сказал посол в эфире YouTube канала Соловьев live.Талибы в Афганистане будут жестко действовать против запрещенного в России ИГ*, им не нужно повторение терактов, уже задержаны двое боевиков-граждан Малайзии, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/nagrada-1747447678.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов