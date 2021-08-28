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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html
Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол
Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол - РИА Новости, 28.08.2021
Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол
ИГИЛ* терактом в аэропорту Кабула бросило вызов не США, а талибам (террористическая организация, запрещена в РФ), между ними идет непримиримая борьба, заявил в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:04
2021-08-28T21:17
в мире
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ИГИЛ* терактом в аэропорту Кабула бросило вызов не США, а талибам (террористическая организация, запрещена в РФ), между ними идет непримиримая борьба, заявил в субботу посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов."Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту был ИГИЛ*, то он бросил вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже",- сказал посол в эфире YouTube канала Соловьев live.Талибы в Афганистане будут жестко действовать против запрещенного в России ИГ*, им не нужно повторение терактов, уже задержаны двое боевиков-граждан Малайзии, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов
21:04 28.08.2021 (обновлено: 21:17 28.08.2021)
 
Между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба, заявил российский посол

Посол Жирнов: между талибами и ИГ* идет непримиримая борьба

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ИГИЛ* терактом в аэропорту Кабула бросило вызов не США, а талибам (террористическая организация, запрещена в РФ), между ними идет непримиримая борьба, заявил в субботу посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Борьба непримиримая. Если действительно в аэропорту был ИГИЛ*, то он бросил вызов сейчас не столько США, сколько талибам. Потому что талибы взяли на себя ответственность за Афганистан. И в каком-то смысле то, что произошло, это репутационный укол и по талибам тоже",- сказал посол в эфире YouTube канала Соловьев live.
Доллары - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 04:27Захват власти в Афганистане талибами
NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
Талибы в Афганистане будут жестко действовать против запрещенного в России ИГ*, им не нужно повторение терактов, уже задержаны двое боевиков-граждан Малайзии, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ*. Талибам больше такое не нужно", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
*Террористическая организация, запрещенная в России
"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле
© AP Photo / Wali Sabawoon

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

Транспортировка раненных в госпиталь Кабула
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

Раненые в госпитале в Кабуле
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AP Photo

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

Спутниковый снимок с местом взрыва в аэропорту Кабула
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

Боец Талибана* на месте взрыва в аэропорту Кабула
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / ASVAKA NEWS

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Еще более 1300 человек пострадали.

Раненые в госпитале в Кабуле
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / REUTERS TV

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Бойцы Талибана* около госпиталя в Кабуле
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанДмитрий Жирнов
 
 
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