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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678930.html
Талибы в течение недели объявят состав правительства
Талибы в течение недели объявят состав правительства - РИА Новости, 28.08.2021
Талибы в течение недели объявят состав правительства
Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:21
2021-08-28T19:23
в мире
захват власти в афганистане талибами
афганистан
кабул
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил представитель талибов.Как сообщил представитель талибов агентству Рейтер, вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении 21 августа сообщил РИА Новости, что глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул
19:21 28.08.2021 (обновлено: 19:23 28.08.2021)
 
Талибы в течение недели объявят состав правительства

Талибы в течение недели объявят состав правительства, уже назначили губернаторов

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации "Талибана" во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил представитель талибов.
Как сообщил представитель талибов агентству Рейтер, вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении 21 августа сообщил РИА Новости, что глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 02:50Захват власти в Афганистане талибами
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
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