https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678930.html
Талибы в течение недели объявят состав правительства
Талибы в течение недели объявят состав правительства - РИА Новости, 28.08.2021
Талибы в течение недели объявят состав правительства
Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:21
2021-08-28T19:21
2021-08-28T19:23
в мире
захват власти в афганистане талибами
афганистан
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31f378a8f1a009cbc5eee8c2f4bf1380.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил представитель талибов.Как сообщил представитель талибов агентству Рейтер, вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении 21 августа сообщил РИА Новости, что глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
афганистан
кабул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_97a89cf4cae5200a65645f9b398a377e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул
19:21 28.08.2021 (обновлено: 19:23 28.08.2021)
Талибы в течение недели объявят состав правительства
Талибы в течение недели объявят состав правительства, уже назначили губернаторов