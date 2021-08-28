https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678930.html

Талибы в течение недели объявят состав правительства

Талибы в течение недели объявят состав правительства - РИА Новости, 28.08.2021

Талибы в течение недели объявят состав правительства

Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:21

2021-08-28T19:21

2021-08-28T19:23

в мире

захват власти в афганистане талибами

афганистан

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31f378a8f1a009cbc5eee8c2f4bf1380.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* в течение недели огласит полный состав правительства, талибы уже назначили губернаторов и начальников полиции в 33 провинциях из 34, сообщил представитель талибов.Как сообщил представитель талибов агентству Рейтер, вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении 21 августа сообщил РИА Новости, что глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

афганистан

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кабул