https://ria.ru/20210828/afganistan-1747672256.html

Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ*

Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ* - РИА Новости, 28.08.2021

Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГ*

По обновленной информации, в результате американского авиаудара в Афганистане погибли два главаря террористической группировки "Исламское государство"*, заявил... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:09

2021-08-28T18:09

2021-08-28T18:53

в мире

сша

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. По обновленной информации, в результате американского авиаудара в Афганистане погибли два главаря террористической группировки "Исламское государство"*, заявил генерал-майор армии США Уильям Тэйлор.Он добавил, что еще одна цель получила ранения, потерь среди гражданского населения нет.Первоначально в Пентагоне сообщали об уничтожении "планировщика ИГ*" в результате удара с беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана.В армии США не уточняют, связана ли эта атака с терактом возле аэропорта Кабула 26 августа, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747593934.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан