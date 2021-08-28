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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747659930.html
Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех
Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех - РИА Новости, 28.08.2021
Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что межафганские переговоры в Дохе между официальным... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:34
2021-08-28T15:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
доха
der spiegel
нато
нангархар
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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что межафганские переговоры в Дохе между официальным Кабулом и талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) стали "началом конца" для страны.По мнению политика, талибы никогда не верили в политическое решение, они просто использовали наивность, усталость и недальновидность Белого дома. США и НАТО, считает Салех, стоило бы оставить в стране 2500 солдат, но они не сделали этого и теперь вынуждены расплачиваться своим международным авторитетом.Салех призвал признать легитимность власти национального сопротивления в Панджшере, единственной неподконтрольной талибам провинции, и оказать ему моральную и политическую поддержку. "Если талибы захотят урегулировать наш конфликт военным путем, то это их решение. Мы готовы к любому развитию событий", - заключил политик.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.* Террористическая организация. запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html
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в мире, сша, талибан, доха, der spiegel, нато, нангархар
15:34 28.08.2021
 
Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех

Вице-президент Амрулла Салех: переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана

© REUTERS / Omar Sobhani/File PhotoАмрулла Салех
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Omar Sobhani/File Photo
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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что межафганские переговоры в Дохе между официальным Кабулом и талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) стали "началом конца" для страны.

"Процесс в Дохе, который вовсе никогда и не был процессом, был началом конца. С самого начала он был ошибочным, обманчивым и безрассудным", - написал политик в письме немецкому изданию Spiegel, добавив, что процесс придал талибам легитимности.

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Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
По мнению политика, талибы никогда не верили в политическое решение, они просто использовали наивность, усталость и недальновидность Белого дома. США и НАТО, считает Салех, стоило бы оставить в стране 2500 солдат, но они не сделали этого и теперь вынуждены расплачиваться своим международным авторитетом.
Салех призвал признать легитимность власти национального сопротивления в Панджшере, единственной неподконтрольной талибам провинции, и оказать ему моральную и политическую поддержку. "Если талибы захотят урегулировать наш конфликт военным путем, то это их решение. Мы готовы к любому развитию событий", - заключил политик.
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:41Захват власти в Афганистане талибами
Житель Афганистана рассказал о новых порядках в занятых талибами районах
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.
* Террористическая организация. запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанДохаDer SpiegelНАТОНангархар
 
 
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