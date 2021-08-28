https://ria.ru/20210828/afganistan-1747659930.html

Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех

Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех - РИА Новости, 28.08.2021

Переговоры в Дохе стали "началом конца" Афганистана, заявил Салех

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что межафганские переговоры в Дохе между официальным... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T15:34

2021-08-28T15:34

2021-08-28T15:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

доха

der spiegel

нато

нангархар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746121683_137:525:2845:2048_1920x0_80_0_0_8cbbc58fd61ca9810430aec1ac73658c.jpg

БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что межафганские переговоры в Дохе между официальным Кабулом и талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) стали "началом конца" для страны.По мнению политика, талибы никогда не верили в политическое решение, они просто использовали наивность, усталость и недальновидность Белого дома. США и НАТО, считает Салех, стоило бы оставить в стране 2500 солдат, но они не сделали этого и теперь вынуждены расплачиваться своим международным авторитетом.Салех призвал признать легитимность власти национального сопротивления в Панджшере, единственной неподконтрольной талибам провинции, и оказать ему моральную и политическую поддержку. "Если талибы захотят урегулировать наш конфликт военным путем, то это их решение. Мы готовы к любому развитию событий", - заключил политик.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.* Террористическая организация. запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html

https://ria.ru/20210813/poryadki-1745666458.html

сша

доха

нангархар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, доха, der spiegel, нато, нангархар