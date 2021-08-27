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При взрыве в Кабуле погиб журналист местного агентства

При взрыве в Кабуле погиб журналист местного агентства - РИА Новости, 27.08.2021

При взрыве в Кабуле погиб журналист местного агентства

Одним из погибших в результате взрывов у аэропорта в Кабуле был журналист местного информационного агентства Raha Press Алиреза Ахмади. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:00

2021-08-27T18:00

2021-08-27T18:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

взрывы в кабуле

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одним из погибших в результате взрывов у аэропорта в Кабуле был журналист местного информационного агентства Raha Press Алиреза Ахмади."Молодой журналист новостного агентства Raha и один из активистов в сфере СМИ страны Алиреза Ахмади вчера вечером погиб в результате террористического акта у аэропорта Кабула", - сообщили в агентстве.Отмечается, что Ахмади мог находиться у аэропорта, так как намеревался покинуть страну из-за предполагаемых преследований журналистов со стороны членов радикального движения "Талибан"*.Коллеги мужчины отметили его вклад в развитие журналистики в Афганистане и интерес к освещению тем о политической ситуации в стране и правах женщин.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/kabul-1747559972.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, взрывы в кабуле