Заявка Жириновского на онлайн-голосование прошла предварительную проверку
Заявка лидера ЛДПР Жириновского на онлайн-голосование прошла предварительную проверку
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский во время регистрации избирательных списков ЛДПР в ЦИК
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заявка лидера ЛДПР Владимира Жириновского, поданная для участия в онлайн-голосовании на выборах в сентябре, прошла предварительную проверку, финальный статус будет направлен в личный кабинет после 13 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Ранее Жириновский сообщил о том, что подал заявку на регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Позже в аккаунте партии в соцсетях появилось сообщение о том, что система отказалась зарегистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку.
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"Техническая рабочая группа по дистанционному электронному голосованию детально рассмотрела ситуацию с задержкой подтверждения о регистрации Владимира Жириновского. Ничего критичного в данный момент с прохождением заявления на участие в ДЭГ нет, все этапы проверки проходят в штатном режиме... Сегодня данные Владимира Жириновского были сопоставлены с системой ГАС "Выборы". Соответственно, этот этап проверки закончен и в его личный кабинет уже направлен соответствующий статус "Предварительная проверка пройдена", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что все данные избирателей в обязательном порядке проходят через многоступенчатую систему проверки для того, чтобы не допустить ошибочных записей в списках электронных избирателей. В автоматическом режиме система тщательно проверяет каждую заявку в соответствии с выборным законодательством.
"Обращаем внимание Владимира Вольфовича и остальных участников онлайн-голосования: финальный статус по возможности участия в электронном голосовании будет направлен каждому отправившему заявление после окончания регистрации – то есть с 13 по 16 сентября", - добавили в штабе.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Регистрация на онлайн-голосование в Москве открылась 2 августа, принять в нем участие смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23.59 13 сентября.