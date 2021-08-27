https://ria.ru/20210827/zheleznyak-1747521455.html

Теракты в Кабуле могут спровоцировать волну терроризма, заявил Железняк

Теракты в Кабуле могут спровоцировать волну терроризма, заявил Железняк - РИА Новости, 27.08.2021

Теракты в Кабуле могут спровоцировать волну терроризма, заявил Железняк

Теракты в Кабуле стали серьезным вызовом для международной системы безопасности, пока нет никаких гарантий, что ситуация в Афганистане стабилизируется в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:25

2021-08-27T14:25

2021-08-27T14:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

сергей железняк

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Теракты в Кабуле стали серьезным вызовом для международной системы безопасности, пока нет никаких гарантий, что ситуация в Афганистане стабилизируется в ближайшее время, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Россия с большой тревогой следит за происходящими событиями в Афганистане. Это серьезный вызов для стран ОДКБ и всей системы международной безопасности. Нестабильность ситуации, риск разрастания террористической угрозы за пределы страны, массовое бегство афганцев – все это должно вызывать серьёзную обеспокоенность международной общественности", - подчеркнул Железняк.Политик отметил, что "теракты в Кабуле, к огромному сожалению, могут стать началом новой волны терроризма, угрожающего миру", и добавил, что стабилизация обстановки будет зависеть от новых афганских властей."Нет никаких гарантий, что ситуация в Афганистане в ближайшее время стабилизируется. Многое будет зависеть от того, насколько договороспособными окажутся новые власти в Кабуле для налаживания диалога с различными силами внутри страны и с другими государствами", - заключил парламентарий.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/evakuatsiya-1747503495.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, сергей железняк