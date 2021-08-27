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Молочный союз обратился в ФАС с жалобой на высокие торговые наценки
Молочный союз обратился в ФАС с жалобой на высокие торговые наценки - РИА Новости, 27.08.2021
Молочный союз обратился в ФАС с жалобой на высокие торговые наценки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила письмо Молочного союза России с информацией о высоких наценках торговых сетей на молочную продукцию,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:36
2021-08-27T17:36
экономика
продукты
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила письмо Молочного союза России с информацией о высоких наценках торговых сетей на молочную продукцию, обращение будет внимательно изучено, и, в случае выявления признаков нарушения законодательства, будут приняты меры реагирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В четверг СМИ со ссылкой на председателя совета Молочного союза России Людмилу Маницкую сообщили, что союз обратился в ФАС с просьбой разобраться в ситуации в связи с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях. Маницкая указывала, что наценки торговых сетей на молочную продукцию могут составлять от 50% до 150%."Указанное письмо поступило в ФАС. Информация о наценках, изложенная в нем, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования", - сообщили в антимонопольной службе.В ведомстве напомнили, что в настоящий момент в рамках антикартельных проверок ФАС осуществляет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен."Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавили в службе.
https://ria.ru/20210826/shtraf-1747414317.html
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экономика, продукты, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены, россия
17:36 27.08.2021
 
Молочный союз обратился в ФАС с жалобой на высокие торговые наценки

ФАС получила письмо Молочного союза с жалобой на высокие наценки в торговых сетях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила письмо Молочного союза России с информацией о высоких наценках торговых сетей на молочную продукцию, обращение будет внимательно изучено, и, в случае выявления признаков нарушения законодательства, будут приняты меры реагирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В четверг СМИ со ссылкой на председателя совета Молочного союза России Людмилу Маницкую сообщили, что союз обратился в ФАС с просьбой разобраться в ситуации в связи с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях. Маницкая указывала, что наценки торговых сетей на молочную продукцию могут составлять от 50% до 150%.
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"Указанное письмо поступило в ФАС. Информация о наценках, изложенная в нем, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования", - сообщили в антимонопольной службе.
В ведомстве напомнили, что в настоящий момент в рамках антикартельных проверок ФАС осуществляет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен.
"Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавили в службе.
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