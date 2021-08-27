https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747605238.html
Глава МИД Украины раскрыл детали визита Зеленского в США
Глава МИД Украины раскрыл детали визита Зеленского в США - РИА Новости, 27.08.2021
Глава МИД Украины раскрыл детали визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:12
2021-08-27T22:12
2021-08-27T22:52
в мире
джо байден
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.Ранее Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз". По его словам, планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности."Ряд документов уже готов к подписанию (между Украиной и США), в частности, документ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Готовы и к подписанию документов в сфере торговли, так что все идет по плану… Я могу сказать, что по состоянию на сейчас, как все выглядит, это будет визит, который выведет отношения Украины и США на новый уровень", - заявил Кулеба в эфире телеканалу "Украина 24".
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в мире, джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба
22:12 27.08.2021 (обновлено: 22:52 27.08.2021)
Глава МИД Украины раскрыл детали визита Зеленского в США
Глава МИД Кулеба: визит Зеленского в США выведет отношения на новый уровень