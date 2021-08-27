https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747441772.html

Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины

Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины - РИА Новости, 27.08.2021

Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения на посту главы государства. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:07

2021-08-27T01:07

2021-08-27T01:07

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения на посту главы государства."Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, — я считаю, что это неправильное поведение", — заявил Зеленский.Второе достижение, по мнению президента, – развитие инфраструктуры страны. "Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди", — считает украинский лидер.Еще одним достижением является наличие у Украины "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе", утверждает Зеленский.При этом он напомнил, что "еще не закончил" свою деятельность на посту.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.По данным социологического центра Социс, опубликованного 10 августа, президентский рейтинг Зеленского снизился до 19,5%, на втором месте экс-глава государства Петр Порошенко. В то же время опрос социологической группой "Рейтинг" показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев.

https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко