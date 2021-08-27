https://ria.ru/20210827/zelenskiy-1747441772.html
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины - РИА Новости, 27.08.2021
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения на посту главы государства. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:07
2021-08-27T01:07
2021-08-27T01:07
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" три своих главных достижения на посту главы государства."Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, — я считаю, что это неправильное поведение", — заявил Зеленский.Второе достижение, по мнению президента, – развитие инфраструктуры страны. "Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди", — считает украинский лидер.Еще одним достижением является наличие у Украины "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе", утверждает Зеленский.При этом он напомнил, что "еще не закончил" свою деятельность на посту.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.По данным социологического центра Социс, опубликованного 10 августа, президентский рейтинг Зеленского снизился до 19,5%, на втором месте экс-глава государства Петр Порошенко. В то же время опрос социологической группой "Рейтинг" показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев.
https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html
https://ria.ru/20210808/obman-1744884264.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины
Президент Зеленский назвал "субъективизацию" Украины одним из основных своих достижений
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
назвал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1
" три своих главных достижения на посту главы государства.
"Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, — я считаю, что это неправильное поведение", — заявил Зеленский.
Второе достижение, по мнению президента, – развитие инфраструктуры страны. "Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди", — считает украинский лидер.
Еще одним достижением является наличие у Украины
"одной из самых мощных на сегодня армий в Европе", утверждает Зеленский.
При этом он напомнил, что "еще не закончил" свою деятельность на посту.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
По данным социологического центра Социс, опубликованного 10 августа, президентский рейтинг Зеленского снизился до 19,5%, на втором месте экс-глава государства Петр Порошенко
. В то же время опрос социологической группой "Рейтинг" показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев.