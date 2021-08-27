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Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию
Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию - РИА Новости, 27.08.2021
Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию
Мужчина, напавший на Петра Порошенко на празднике в честь Дня независимости Украины, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией, сообщает "Страна.ua" со... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:54
2021-08-27T11:54
2021-08-27T17:57
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киев
день независимости украины
петр порошенко
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на Петра Порошенко на празднике в честь Дня независимости Украины, попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на депутата от партии "Евросолидарность" Александра Погребцкого.По словам парламентария, подозреваемого госпитализировали накануне вечером, сразу после того, как его отпустили из отделения полиции.В больнице нарушитель провел около шести часов, затем его выписали.Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева после того, как он принял участие в "Марше защитников Украины". Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, киев, день независимости украины, петр порошенко
11:54 27.08.2021 (обновлено: 17:57 27.08.2021)
Мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию
Украинский депутат Погребцкой: мужчина, обливший Порошенко зеленкой, попал в реанимацию