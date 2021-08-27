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Ставропольский край
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Ставропольским аграриям возместят затраты на практику студентов
Ставропольским аграриям возместят затраты на практику студентов - РИА Новости, 27.08.2021
Ставропольским аграриям возместят затраты на практику студентов
Минсельхоз Ставрополья с 2022 года впервые будет компенсировать сельхозпредприятиям затраты на оплату труда и проживание студентов, которые проходят... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:54
2021-08-27T15:54
ставропольский край
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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СТАВРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Минсельхоз Ставрополья с 2022 года впервые будет компенсировать сельхозпредприятиям затраты на оплату труда и проживание студентов, которые проходят производственную практику, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 900 тысяч рублей, сообщило ведомство."Многим сельхозпредприятиям региона только предстоит оценить преимущества участия в новой программе господдержки и не опасаться сложностей при оформлении документов. Так, в 2022 году планируется компенсировать затраты предприятий Александровского, Петровского, Ипатовского и Апанасенковского округов на оплату труда и проживание более 40 студентов Ставропольского аграрного университета, которых планируется привлечь для прохождения производственной практики", - сказал замминистра сельского хозяйства края Олег Юрченко, слова которого приводятся в сообщении.Новое направление господдержки будет запущено в рамках реализации ведомственного проекта регионального минсельхоза "Содействие занятости сельского населения", входящего в госпрограмму РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Размер субсидии составит до 90% понесенных сельхозпредприятием расходов. На эти цели на 2022 год в бюджете края предусмотрено порядка 900 тысяч рублей, объем средств на 2023 год будет сформирован исходя из заинтересованности предприятий в таком механизме поддержки."Для нас крайне важно возродить у студентов заинтересованность в сельскохозяйственных профессиях и предоставить им возможность получать достаточный объем практических навыков. С помощью нового инструмента господдержки мы стремимся стимулировать организации привлекать как можно больше молодых кадров и обучать их", - пояснил первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.В регионе кадры для АПК готовят в одном вузе, 17 колледжах и техникумах, при этом потребность в специалистах массовых профессий в этой сфере на сегодняшний день превышает 9 тысяч человек - в первую очередь, это трактористы-машинисты, операторы машинного доения и животноводческих комплексов, мелиораторы, рабочие растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, операторы животноводческих комплексов, а также рабочие без требования к квалификации. Помимо этого, в аграрных предприятиях региона насчитвается недобор около 1 тысячи зоотехников, ветврачей и ветфельдшеров, инженеров, руководителей среднего звена, агрономов, отмечает ведомство.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
15:54 27.08.2021
 

Ставропольским аграриям возместят затраты на практику студентов

© Фото : ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет"Производственная практика студентов Ставропольского аграрного университета
Производственная практика студентов Ставропольского аграрного университета - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : ФГБОУ ВО "Ставропольский государственный аграрный университет"
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СТАВРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Минсельхоз Ставрополья с 2022 года впервые будет компенсировать сельхозпредприятиям затраты на оплату труда и проживание студентов, которые проходят производственную практику, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 900 тысяч рублей, сообщило ведомство.
"Многим сельхозпредприятиям региона только предстоит оценить преимущества участия в новой программе господдержки и не опасаться сложностей при оформлении документов. Так, в 2022 году планируется компенсировать затраты предприятий Александровского, Петровского, Ипатовского и Апанасенковского округов на оплату труда и проживание более 40 студентов Ставропольского аграрного университета, которых планируется привлечь для прохождения производственной практики", - сказал замминистра сельского хозяйства края Олег Юрченко, слова которого приводятся в сообщении.
Новое направление господдержки будет запущено в рамках реализации ведомственного проекта регионального минсельхоза "Содействие занятости сельского населения", входящего в госпрограмму РФ "Комплексное развитие сельских территорий". Размер субсидии составит до 90% понесенных сельхозпредприятием расходов. На эти цели на 2022 год в бюджете края предусмотрено порядка 900 тысяч рублей, объем средств на 2023 год будет сформирован исходя из заинтересованности предприятий в таком механизме поддержки.
"Для нас крайне важно возродить у студентов заинтересованность в сельскохозяйственных профессиях и предоставить им возможность получать достаточный объем практических навыков. С помощью нового инструмента господдержки мы стремимся стимулировать организации привлекать как можно больше молодых кадров и обучать их", - пояснил первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.
В регионе кадры для АПК готовят в одном вузе, 17 колледжах и техникумах, при этом потребность в специалистах массовых профессий в этой сфере на сегодняшний день превышает 9 тысяч человек - в первую очередь, это трактористы-машинисты, операторы машинного доения и животноводческих комплексов, мелиораторы, рабочие растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, операторы животноводческих комплексов, а также рабочие без требования к квалификации. Помимо этого, в аграрных предприятиях региона насчитвается недобор около 1 тысячи зоотехников, ветврачей и ветфельдшеров, инженеров, руководителей среднего звена, агрономов, отмечает ведомство.
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