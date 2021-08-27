https://ria.ru/20210827/zakharova-1747564531.html

МИД рассказал о работе британских спецслужб с некоторыми российскими СМИ

МИД рассказал о работе британских спецслужб с некоторыми российскими СМИ - РИА Новости, 27.08.2021

МИД рассказал о работе британских спецслужб с некоторыми российскими СМИ

Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:21

2021-08-27T17:21

2021-08-27T17:21

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — рассказала она в телеграм-канале.Представитель МИД напомнила, что что в так называемых файлах, слитых группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона рядом "неподкупных и беспристрастных" порталов.Ранее на страницах некоторых СМИ, в том числе признанных в России иноагентами, появились открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Послания адресованы, в частности, президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ и считают обращение "достаточно эмоциональным". Также он напомнил, что в данном случае речь идет о применении положений закона.Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.

https://ria.ru/20210824/inoagenty-1747009409.html

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общество, журналистика, лондон, великобритания, anonymous, мария захарова, россия