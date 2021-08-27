МИД рассказал о работе британских спецслужб с некоторыми российскими СМИ
Захарова: британские спецслужбы работают с некоторыми российскими СМИ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британские спецслужбы взаимодействуют с некоторыми российскими СМИ, признанными в России иноагентами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — рассказала она в телеграм-канале.
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Представитель МИД напомнила, что что в так называемых файлах, слитых группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона рядом "неподкупных и беспристрастных" порталов.
Ранее на страницах некоторых СМИ, в том числе признанных в России иноагентами, появились открытые обращения к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Послания адресованы, в частности, президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с формулировкой о "преследовании" СМИ и считают обращение "достаточно эмоциональным". Также он напомнил, что в данном случае речь идет о применении положений закона.
Сейчас в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
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