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Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах
Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах - РИА Новости, 27.08.2021
Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах
Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:53
2021-08-27T12:53
общество
александр бортников
владимир путин
вячеслав володин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
forbes
госдума рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.Обращение направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим"."Мы требуем от официальных органов власти РФ и их подчиненных: отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций; отмены соответствующих законов; прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи; прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов", - говорится в обращении.Также указывается о необходимости соблюдать статью 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов" и закон о СМИ и другие законы Российской Федерации.В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста РФ, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.*СМИ, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20210826/inoagent-1747330324.html
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РИА Новости
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общество, александр бортников, владимир путин, вячеслав володин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), forbes, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), валентина матвиенко, дождь (телеканал), россия
12:53 27.08.2021
 
Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах

"Дождь"* опубликовал открытое обращение к властям с требованием отмены законов об иноагентах

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.
Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.
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Обращение направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".
"Мы требуем от официальных органов власти РФ и их подчиненных: отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций; отмены соответствующих законов; прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи; прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов", - говорится в обращении.
Также указывается о необходимости соблюдать статью 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов" и закон о СМИ и другие законы Российской Федерации.
В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста РФ, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
*СМИ, выполняющие функции иноагента.
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ОбществоАлександр БортниковВладимир ПутинВячеслав ВолодинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ForbesГосдума РФМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Валентина МатвиенкоДождь (телеканал)Россия
 
 
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