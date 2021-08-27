Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах
"Дождь"* опубликовал открытое обращение к властям с требованием отмены законов об иноагентах
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.
Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.
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Обращение направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".
"Мы требуем от официальных органов власти РФ и их подчиненных: отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций; отмены соответствующих законов; прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи; прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов", - говорится в обращении.
Также указывается о необходимости соблюдать статью 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов" и закон о СМИ и другие законы Российской Федерации.
В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста РФ, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
*СМИ, выполняющие функции иноагента.
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