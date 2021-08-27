https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747496541.html

Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах

Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах - РИА Новости, 27.08.2021

Несколько российских СМИ попросили отменить закон об иноагентах

Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:53

2021-08-27T12:53

2021-08-27T12:53

общество

александр бортников

владимир путин

вячеслав володин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

forbes

госдума рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.Обращение направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим"."Мы требуем от официальных органов власти РФ и их подчиненных: отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций; отмены соответствующих законов; прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи; прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов", - говорится в обращении.Также указывается о необходимости соблюдать статью 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов" и закон о СМИ и другие законы Российской Федерации.В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста РФ, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.*СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20210826/inoagent-1747330324.html

https://ria.ru/20210824/dozhd-1747063604.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бортников, владимир путин, вячеслав володин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), forbes, госдума рф, министерство юстиции рф (минюст россии), валентина матвиенко, дождь (телеканал), россия